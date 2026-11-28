Бившият футболист Николай Божов разказа как е избягал от нападението над български привърженици на стадион „Велодром“ в Марсилия. Инцидентът е станал в началото на мача от Лига Европа, в който „Олимпик“ (Марсилия) победи „Левски“ с 1:0.

„Скочих от 5 метра, за да не ме наръгат, беше страшно“, каза Божов пред „Мач Телеграф“.

При инцидентите с фенове на „Левски“ в Марсилия са пострадали 12 български граждани, съобщи генералният консул на България в Лион Надя Ванева. Шестима са получили медицинска помощ на стадиона, а други шестима са били откарани в болница.

Групата на Божов е била на трибуна извън сектора за гости. Там са седели и хора, пристигнали с чартърния полет на „Левски“, сред които роднини и близки на футболистите, членове на екипажа и други гости на клуба.

По думите на Божов българите са започнали да пеят още при влизането си на стадиона. Той заяви, че групата не е проявявала агресия и че сред привържениците е имало жени и деца.

Божов твърди, че нападателите са нахлули на трибуната с пръти, ножове и метални боксове. По думите му нападението е продължило около 10 минути, а полицаите, които са охранявали ВИП ложите, не са се намесили.

След инцидента Божов и хората с него са се преместили във ВИП зона, където са останали до края на срещата. Бившият футболист даде интервюто от влака за Ница, откъдето той и приятелите му са отлетели за България.