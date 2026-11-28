Част от привържениците на „Левски“, станали свидетели на жестоките нападения на фенове на „Олимпик“ (Марсилия) в четвъртък вечерта, се завърнаха в България. Разказите им разкриват тревожни подробности за случилото се по трибуните на френския стадион.

Един от прибралите се запалянковци сподели, че предварително е имал опасения за сигурността на българската делегация.

„Нападнаха делегацията, която беше в другия сектор. Опитах се да ги предупредя преди мача, че може да се случи. Ходя на мачове отдавна и горе-долу ми беше ясно. Бях казал, че ако не си взема билет точно за гостуващия сектор – „клетката“, аз не бих отишъл там. И така и стана“, разказа той пред NOVA.

Българските фенове отричат да е имало провокация

Привърженикът на „сините“ категорично отхвърли твърденията за провокация от българска страна. Според него френските медии се опитват по този начин да оправдаят случилото се.

„Като са седнали нашите фенове във VIP сектора, да са викнали „Само Левски!“. После ми казаха: „Ние викнахме един път и оттам всичко тръгна““, разказа още мъжът.

Искат изваждане на „Марсилия“ от турнира

Българският запалянко очаква УЕФА да наложи сериозни санкции на домакините. Според него случилото се далеч надхвърля обичайните сблъсъци между футболни агитки.

„Това не е просто две агитки да се сбутат за половин минута. То си беше направо опит за убийство – 10 минути. Не един-два шамара, а налагане, налагане, налагане. И по правилник трябва да се извади отборът от турнира и да му се наложи и още по-тежка забрана. Например една-две години да не участва“, заяви той.

Друг привърженик на „Левски“ описа гледката като ужасяваща. Българските запалянковци в гостуващия сектор виждали как техни сънародници са подложени на насилие, без нападнатите да могат да стигнат до тях.

„Виждаха се нашите фенове, които ги биеха от другата страна, не можеха да дойдат при нас“, разказа мъжът.