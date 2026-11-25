На 25 ноември 2026 г. Софийска градска прокуратура привлече в качеството на обвиняем бивш председател на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) за безстопанственост в особено големи размери, представляваща особено тежък случай - престъпление по чл. 219, ал. 4 във връзка с ал. 1 от Наказателния кодекс.

Обвинението е повдигнато по досъдебното производство, водено от ГДБОП-МВР под ръководството и надзора на СГП във връзка с разходването на средства за изграждането на автомагистрала „Хемус“.

Агенция ПИК твърди, че става въпрос за бившия шеф на АПИ Георги Терзийски.

Според обвинението в периода от 9 юни 2019 г. до 10 юни 2020 г. в гр. София, в качеството си на председател на Управителния съвет на АПИ, обвиняемият не положил достатъчно грижи за управлението и запазването на повереното му имущество и за възложената му работа по изпълнението на договор между агенцията и „Автомагистрали“ ЕАД за изграждане на участъци от магистралата.

В постановлението се посочва, че от това са последвали разпиляване на имущество и значителни щети за АПИ в размер на 260 млн. лв. без ДДС, съответно 312 млн. лв. с ДДС.

Обвинението обхваща неорганизиране на контрола върху дейностите, свързани с проектирането и изграждането на участъци 5 и 6 на АМ „Хемус“, както и действия по допускане на авансово финансиране и представяне на документи за извършване на плащания.

Съгласно постановлението обвиняемият сключил допълнително споразумение към договора между АПИ и „Автомагистрали“ ЕАД, с което било предвидено авансово предоставяне на 260 млн. лв. без ДДС за строително-монтажни работи по участъци 4, 5 и 6.

Според обвинението това е направено в нарушение на договорните условия, които изрично изключвали авансово плащане, и при липса на окончателно завършени и приети по установения ред проектантски работи за участъци 5 и 6, разрешения за строеж и подписани актове за откриване на строителните площадки за тези два участъка.

На обвиняемия се вменява също, че през юни 2020 г. представил пред Министерството на регионалното развитие и благоустройството сертификат, който не бил одобрен от Експертния технико-икономически съвет на АПИ съобразно изискванията на договора.

Според обвинението описаните действия и бездействия довели до плащания към „Автомагистрали“ ЕАД за строително-монтажни работи по участъци 5 и 6 в размер и количества, които не били действително изпълнени, и до посочените имуществени щети за АПИ.

Разследването по делото продължава.