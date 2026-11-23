Два инцидента с тежкотоварни автомобили станаха в рамките на няколко часа в района на великотърновското село Самоводене. При нито един от случаите няма пострадали, а движението по пътния участък се осъществява без сериозни затруднения.

При единия инцидент камион е напуснал пътното платно и е попаднал в крайпътна канавка. Тежкотоварният автомобил не пречи на останалите участници в движението и не създава проблеми за трафика. Като вероятна причина за произшествието се посочва мократа и хлъзгава настилка.

По-рано друг камион е навлязъл в насрещната лента на пътя между Самоводене и Поликраище, като е препречил движението. И при този инцидент се е разминало без пострадали, а преминаването на автомобилите продължава нормално.

Заради неблагоприятните метеорологични условия и мокрите пътища в района на Велико Търново шофьорите трябва да бъдат особено внимателни, да спазват дистанция и да се движат със скорост, съобразена с пътната обстановка.