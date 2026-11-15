Трета жертва на катастрофата край Добрич. 19-годишен издъхна в болница

Трима души вече са жертвите на тежката катастрофа на пътя Добрич - Балчик. Двама от пътуващите са загинали на място, а третият пострадал, 19-годишен младеж, е бил транспортиран в болница, където по-късно е починал от получените травми.

Инцидентът е станал около 22:00 часа снощи в участъка между селата Попгригорово и Безводица. По първоначална информация лек автомобил се е ударил с огромна сила в крайпътно дърво, вследствие на което се е разцепил на две.

Първоначално беше съобщено за двама загинали и един ранен, но след смъртта на 19-годишния младеж броят на жертвите нарасна на три. Данните за тежкото произшествие бяха публикувани в интерактивната карта на Министерството на вътрешните работи.

На мястото на катастрофата са изпратени екипи на полицията, противопожарната служба и Центъра за спешна медицинска помощ. Въпреки усилията на медиците животът на транспортирания в болница младеж не е могъл да бъде спасен.

Заради тежкия инцидент движението по пътя Добрич - Балчик в района на катастрофата е ограничено. Допълнителна опасност за шофьорите създава гъстата мъгла, която значително намалява видимостта.

От МВР призовават водачите да се движат с повишено внимание и да се съобразяват с ограниченията в участъка.