Ключова следа за ада на „Тракия“. Разкриха точно как е започнал кошмарът

Нов обрат настъпи в разследването на жестоката верижна катастрофа на магистрала „Тракия“, при която загинаха 11 души, а 51 бяха ранени. Основният въпрос е дали румънският тир, оказал се в началото на поредицата от сблъсъци, е спрял на пътното платно, или само е намалил скоростта си. След втория разпит на водача прокуратурата съобщи, че той отрича да е спирал преди удара. Междувременно разследващите подготвят десетки експертизи, които трябва да възстановят последователността на катастрофата.

Какво разказа шофьорът на румънския тир

Първоначално следователите проверяваха и версията, че тежкотоварният автомобил е спрял заради препятствие на магистралата. Изпълняващият функциите директор на Националната следствена служба Мариан Маринов обясни, че именно поведението на първия камион може да се окаже решаващо за установяване на причините за катастрофата. Водачът твърди, че е намалил скоростта заради гъстата мъгла, която внезапно ограничила видимостта.

След повторния разпит окръжният прокурор на Ямбол Дойчин Дойчев съобщи, че шофьорът не е потвърдил версията за аварирал автомобил пред него. „Неговите обяснения са, че той не е преустановявал движението си, а е намалил значително скоростта вследствие на гъстата мъгла, която е ограничила видимостта му“, заяви прокурорът. Според разказа на водача той усетил удар, спрял и установил, че в камиона се е блъснал автобус.

Първоначалните експертизи също сочат, че тирът не е спрял преди сблъсъка. Румънският шофьор, който беше задържан след трагедията, вече е освободен. Окончателната картина обаче ще стане ясна след анализа на всички доказателства, включително данните от тахографа на камиона.

Десетки експертизи ще търсят причината за смъртта на 11 души

Разследването е поверено на екип от десет следователи от Националната следствена служба. До момента са разпитани над 50 свидетели, извършени са шест огледа и са иззети 20 автомобила като веществени доказателства. Предвиждат се общо 51 експертизи, а показания трябва да дадат приблизително 100 души, включително пострадали, полицаи, пожарникари и други участници в спасителните действия.

Решаваща ще бъде комплексната автотехническа и съдебномедицинска експертиза. Тя трябва да установи последователността на ударите, скоростта и дистанцията между автомобилите, както и причините за тежките наранявания и смъртните случаи. Задачата е изключително сложна, защото всеки следващ сблъсък е променял положението на вече ударените превозни средства.

Проверява се и състоянието на магистралата. От Агенция „Пътна инфраструктура“ са изискани документи за ремонтите и пускането на участъка в експлоатация, както и информация за записите от толкамерите. Взети са проби от асфалтовата настилка, а следователите ще изясняват дали евентуални нарушения при поддръжката са допринесли за трагедията.