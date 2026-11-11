МВР готви голяма промяна след трагедията на „Тракия“. Шеф разкри плана

Сериозни промени в начина, по който институциите предупреждават шофьорите за опасности по пътищата, подготвя Министерството на вътрешните работи след трагедията на автомагистрала „Тракия“. Заместник вътрешният министър Калоян Калоянов очерта пред БНР конкретен план за изграждане на единен информационен център, който да обедини данните от различните служби и да осигури навременно предупреждение за мъгла, заледяване и други рискове.

Предвижда се използването на интелигентни датчици и електронни табла, които да информират водачите за промените в пътната обстановка. Калоянов подчерта, че проблемите са натрупвани с години и не могат да бъдат решени с отделни, несвързани мерки.

Край на разпокъсаната информация между институциите

„Според нас, и за това работим в момента, трябва да бъде променен подходът по отношение информационното обезпечаване на всички служби, имащи отношение към движението по пътя. Не само към полицейските екипи, а на всички служби, от една страна. И, от друга страна - информационното обезпечаване към водачите, които управляват моторни превозни средства на пътя“, заяви Калоянов.

„Проблемът е в липсата през години наред на свързаност между различните системи, за да може информацията, получавана по различни канали, да бъде концентрирана на едно място и разпределяна спрямо потребителите, които имат нужда от такава информация“, обясни той. По думите му вече работи междуведомствена група, създадена със заповед на премиера, в която основно участват министерствата на транспорта и вътрешните работи. „Този проблем с пътната безопасност е системен и, съответно, мерките, които трябва да предприемаме, за да бъде решен в някаква степен, трябва да бъдат комплексни“, подчерта заместник-министърът.

Защо обещаните преди години табла така и не се появиха

Калоянов припомни, че още през 2019 г. е имало обществена поръчка за електронни информационни табла, които да предупреждават за промени в пътната обстановка. „Даже по медийни публикации си спомням, че трябваше да закупят 40 такива - 20 в посока. По незнайни за мен причини тази обществена поръчка не се е състояла. Доколкото знам, даже е било платено проектирането, но пак по медийни публикации“, посочи той.

Заместник-министърът обаче обясни, че поставянето на таблата е само една част от решението. „Самото закупуване само по себе си на тези табели не решава проблема. Табелите са средството за уведомяване на водачите на моторни превозни средства. До тези табели трябва да достигне съответната информация“, заяви Калоянов.

Датчици в асфалта ще предупреждават за мъгла и заледяване

Планът предвижда използване на съвременни датчици, разположени както по тол камерите, така и в самата пътна настилка. Те могат да установяват мъгла, заледяване, снежна покривка, влага и наводнени участъци. Според Калоянов технологиите позволяват също измерване на теглото на тежкотоварните автомобили, а данните ще постъпват в единен център и ще бъдат насочвани към съответните служби.

„Смяната на информацията на таблата трябва да става от Единния информационен център. Дали ще става автоматично е въпрос на технологично решение. Има съвременни интелигентни системи, които работят в доста страни и които използват точно този подход“, обясни той. МВР вече е проучило практиките на Гърция, Испания и балтийските държави, които са постигнали намаляване на жертвите по пътищата чрез комплексни мерки.

Пътна полиция не е приходна агенция

Калоянов подчерта, че МВР вече разполага с географска информационна система, която показва участъците с повишен риск, включително местата с чести мъгли. Тези данни се използват при разполагането на полицейските патрули. По думите му вътрешният министър е поставил като приоритет превантивната дейност с категоричната позиция, че „Пътна полиция не е приходна агенция“.

Заместник-министърът даде пример с разпорежданията при дъждовно време полицейските автомобили да се включват в движението с активирана светлинна сигнализация, за да предупреждават водачите. Калоянов съобщи и за друго важно предложение на МВР, внесено за обсъждане в Народното събрание. „Една от промените, които ние предложихме пред комисия в Народното събрание, беше точно на автомагистралите забрана за изпреварване от страна на тировете. И се надявам Народното събрание да приеме тези наши предложения“, заяви той.