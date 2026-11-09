Жена загина при жестока катастрофа на АМ „Тракия“

Тежка катастрофа с жертва затрудни движението по автомагистрала „Тракия“ в посока Бургас. 63-годишна жена загина, след като автомобилът ѝ беше ударен от друга кола в района на Камено, съобщиха от Областната дирекция на МВР – Бургас.

Инцидентът е станал около 15:57 ч. при 341-ия километър на магистралата. Лек автомобил „Ауди Q8“ със софийска регистрация, управляван от 66-годишен мъж от София, застигнал и блъснал движещата се пред него „Хонда“. Зад волана на японския автомобил била 63-годишна жена от Карнобат, която е загинала на място.

Вследствие на удара единият автомобил спрял в аварийната лента, а другият – в лентата за ускорение.

Движението в участъка се осъществява само в средната лента, като трафикът се регулира ръчно от служители на „Пътна полиция“.

Предстои оглед на местопроизшествието. По случая е образувано досъдебно производство.