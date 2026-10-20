Нощен ужас на пътя. Двама загинаха в зверски сблъсък

Тежка трагедия почерни пътя между Пазарджик и Пловдив. Двама души загинаха на място при жесток сблъсък между автобус и тежкотоварен камион с полуремарке снощи около 21:40 часа. Катастрофата е станала малко след разклона за пазарджишкото село Говедаре, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Пазарджик. Жертвите са водачите на двете превозни средства, а по чудо няма други пострадали, тъй като автобусът е пътувал без пътници.

Двамата шофьори загинали на място

Веднага след подаването на сигнала към мястото на катастрофата са били насочени екипи на Пътна полиция, Районното управление в Пазарджик и Спешна помощ.

В спасителната операция са се включили и пожарникари от Пазарджик, Стамболийски и Пловдив.

Въпреки бързата реакция на службите двамата водачи са загинали на място. По първоначална информация няма други ранени.

Причините за смъртоносния сблъсък все още се изясняват. Полицията не съобщава при какви обстоятелства двете тежки превозни средства са катастрофирали.

Затвориха пътя, движението е отклонено

Заради тежкия инцидент движението по пътя между Стамболийски и Мало Конаре е преустановено.

По последната информация от полицията отсечката остава затворена, докато разследващите извършват огледи и събират доказателства за причините за катастрофата.

Организирани са обходни маршрути за автомобилите, преминаващи през района.

От полицията призовават водачите да се съобразяват с въведените ограничения и указанията на служителите на реда.