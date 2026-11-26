Тежка катастрофа в Разград отне живота на 22-годишен мъж и остави двама 18-годишни младежи в болница, единия от които в критично състояние. Сигналът за трагедията е получен около полунощ на 26 ноември. От Областната дирекция на МВР разкриха, че загиналият шофьор е бил многократно санкциониран за рисково управление на автомобил в градски условия.

Три последователни удара

Инцидентът е станал на улица "Жеравна" в Разград. Младият водач изгубил контрол над автомобила, напуснал пътното платно и се блъснал последователно в крайпътно дърво, съоръжение на "Овергаз" и бетонен стълб на "Енерго-Про". Шофьорът, който притежавал белгийско свидетелство за управление, е загинал на място.

Лекарите в разградската болница се борят за живота на 18-годишен младеж, пътувал на предната седалка. Той е със счупвания на таза, прешлен и левия крак, както и с увреждане на белия дроб.

Другият пътник, също на 18 години, от Исперих, е получил разкъсна рана на лявото коляно и мозъчно сътресение. Няма опасност за живота му.

Седем фиша от септември досега

След трагедията от полицията оповестиха информация за предишни нарушения на загиналия водач.

Само от септември тази година до момента на катастрофата на младия мъж са съставени седем фиша, включително за превишаване на максимално допустимата скорост.

Рисковото му поведение зад волана е привличало вниманието и на жители на Разград. В социалните мрежи граждани са публикували постове, свързани с предишния му автомобил - БМВ с русенска регистрация, уточняват от МВР.

Предстои да бъде извършена аутопсия на загиналия водач. По случая е образувано досъдебно производство за установяване на причините за катастрофата.