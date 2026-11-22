Нови тежки обвинения срещу автоексперта Станимир Карапетков отправи Николай Попов, бащата на загиналата при катастрофа 12-годишна Сияна. Поводът е акцията на ГДБОП в дома на експерта в Сливен, при която бяха извършени претърсване и изземване.

Попов твърди, че Карапетков е оказвал натиск върху друго вещо лице с цел да бъдат потвърдени предишни заключения по делото за смъртта на детето. В ефира на БНТ той назова и експерта, който според него е подал сигнал за случилото се.

Кой е бил притискан да промени експертизата

Предаването "Денят започва с Георги Любенов" се превърна в трибуна за новите обвинения на Николай Попов срещу Станимир Карапетков. Бащата на Сияна заяви, че действията на разследващите са свързани със сигнал за оказван натиск върху експерта, назначен да изготви новата автотехническа експертиза.

"Става въпрос за оказване на натиск върху вещото лице, назначено от съда да изготви новата експертиза по делото "Сияна". Целта е била да се потвърдят заключенията на Станимир Карапетков", заяви Попов.

Според него по този начин се е целяло Карапетков да избегне евентуална наказателна отговорност, а заключенията да повлияят върху присъдата на подсъдимия Георги Александров.

Попов назова и човека, който според него е сигнализирал за натиска - вещото лице Божидар Илиев. "Оказал му е натиск, за да измени експертизата и даде невярно заключение", заяви бащата на Сияна.

При акцията в дома на Карапетков в Сливен автоекспертът е бил временно отведен, докато продължават процесуално-следствените действия. По-късно е бил освободен.

Как започна ожесточеният спор между двамата

Конфликтът между Николай Попов и Станимир Карапетков започна много преди акцията на ГДБОП. В центъра му е автотехническата експертиза за катастрофата край плевенското село Телиш на 31 март 2025 г., при която загина Сияна.

Попов многократно оспори заключенията на Карапетков и го обвини, че е представил неправилно механизма на произшествието. Автоекспертът отхвърли обвиненията, а спорът прерасна и в съдебен конфликт.

През октомври 2025 г. Съюзът на независимите автотехнически експерти в България, оглавяван от Карапетков, излезе с позиция в негова защита. Организацията определи нападките на Попов като неоснователни и заяви, че няма да допусне уронване на професионалния авторитет на своя председател.

Карапетков предприе и съдебни действия срещу бащата на Сияна заради публичните му изявления.

През януари 2026 г. той поиска да бъде отведен като вещо лице по делото, позовавайки се именно на конфликта с Попов. Окръжният съд в Плевен първоначално отхвърли искането му, но на 16 февруари прие отвода и назначи нова комплексна автотехническа и медицинска експертиза.

На същото заседание стана ясно, че от материалите по делото липсва фотоалбум с 12 снимки от втория оглед на местопроизшествието. Съдът разпореди снимките да бъдат изискани от Националната следствена служба.

Още на 11 септември тази година Попов предупреди в интервю за БНР, че до него достига информация за натиск върху новото вещо лице с цел да бъдат потвърдени заключенията на Карапетков.

Спорът стигна и до правилата за всички автоексперти

Николай Попов обвърза конфликта с по-широк проблем в съдебната система - правилата за работа и квалификация на вещите лица по делата за катастрофи.

Според него въведените изисквания и изпити за автотехническите експерти са довели до затруднения при изготвянето на експертизи и забавяне на съдебни производства.

Попов твърди, че Карапетков е използвал влиянието си сред специалистите, за да прокара нормативни правила, които в сегашния си вид пречат на правосъдието. "Тази наредба имаше добри намерения, но, изкривена по този начин, тя не функционира и блокира цялото правосъдие", заяви бащата на Сияна.

Преди дни той съобщи, че е разговарял с министъра на правосъдието за проблемите с изискванията към експертите. Попов предупреди, че ако се наложи назначаването на поредна експертиза, някои дела могат да се забавят с още година.

На 17 ноември процесът за смъртта на Сияна отново беше отложен, този път заради заболяване на съдията. Тогава Попов настоя за промени в нормативната уредба, които да позволят по-бързото разглеждане на делата за тежки пътнотранспортни произшествия.

След акцията на ГДБОП той заяви, че очаква разследването да продължи и прогнозира нови арести.