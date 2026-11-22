Неделя ще ни зарадва с предимно слънчево време и приятни за сезона температури, които на места ще достигнат 18 градуса. Хубавото време обаче няма да се задържи дълго. Още вечерта в Западна България ще започнат превалявания, а в понеделник се очаква рязко застудяване. През следващите дни температурите ще паднат под нулата, в отделни котловини до минус 7 градуса. Седмицата ще предложи почти всичко от ноемврийското време - слънце, бурен вятър, сняг, дъждове и мъгли.

Какво време ни очаква днес

В неделя ще бъде предимно слънчево в почти цялата страна. Постепенно от запад облачността ще започне да се увеличава, като по-късно вечерта в западните райони ще има превалявания от дъжд.

Вятърът ще бъде слаб от запад-югозапад, а на места северно от планините ще се усилва до умерен. Максималните температури ще бъдат между 13 и 18 градуса, като в София се очакват около 14 градуса.

Времето ще бъде подходящо за разходки и занимания на открито, особено в часовете около обяд и ранния следобед. Хората, които планират да останат навън до вечерта, трябва да имат предвид постепенното заоблачаване и възможните валежи в западните райони.

Какво да облечем - леко яке днес, зимно от вторник

Приятните температури в неделя позволяват да оставим най-дебелите зимни дрехи у дома. За разходка през деня са подходящи пуловер или по-плътна блуза с преходно яке. Най-добрият вариант е обличането на няколко слоя, защото сутринта ще бъде по-хладна, а около обяд температурите ще се повишат.

Ако планирате вечерно излизане в Западна България, вземете чадър и обувки, подходящи за мокро време. За децата и възрастните хора е добре да има и по-топла връхна дреха.

В понеделник вече ще е необходимо по-плътно яке, което предпазва от вятър и дъжд. Особено важно е това за хората, които прекарват повече време навън, тъй като следобед температурите ще започнат бързо да падат.

От вторник зимните якета, шаловете и топлите обувки ще бъдат много по-подходящ избор. Заради ниските сутрешни температури в сряда на места ще са необходими и ръкавици.

Бурен вятър в планините, сняг над 2000 метра

Над планините неделята ще започне с предимно слънчево време. Следобед от запад облачността ще се увеличава и постепенно ще се вплътнява.

Вечерта в масивите на Западна България се очакват превалявания от дъжд, а над 2000 метра надморска височина - от сняг.

Особено внимание трябва да се обърне на вятъра, който ще бъде силен и бурен от запад-югозапад. Това ще създава по-тежки условия за туристите по високите части на планините.

Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 11 градуса, а на 2000 метра - около 3 градуса.

За планинските преходи са необходими ветроустойчиви и топли дрехи, стабилни обувки и предварително планиране на маршрута. По високите била бурният вятър може сериозно да затрудни придвижването дори при сравнително високи температури.

Слънчева неделя и край морето

По Черноморието също ще преобладава слънчево време. По-късно следобед облачността ще започне да се увеличава от запад.

Преди обяд ще духа до умерен вятър от запад-северозапад. Следобед той ще се ориентира от юг-югоизток и ще се усили.

Максималните температури по крайбрежието ще бъдат между 14 и 17 градуса. Температурата на морската вода ще е между 13 и 15 градуса, а вълнението - около 2 бала.

Времето ще бъде подходящо за разходки край морето, но заради усилващия се следобеден вятър е добре да се носи яке, което предпазва от охлаждане.

Понеделник носи дъжд и рязък температурен срив

На 23 ноември времето ще започне да се променя осезаемо. Сутринта ще духа умерен и силен южен вятър, а облачността ще бъде предимно значителна. На много места в страната ще превали дъжд.

Първоначално ще бъде сравнително топло. Минималните температури ще са между 5 и 10 градуса, а максималните ще достигнат между 14 и 19 градуса.

Следобед обаче вятърът ще се ориентира от северозапад и с него ще започне нахлуване на студен въздух. Температурите бързо и значително ще се понижават.

Така в рамките на един ден времето ще премине от почти пролетни стойности към типично късноесенно застудяване. Хората, които излизат сутрин за работа, трябва да се съобразят с това, че следобед условията ще бъдат съвсем различни.

През нощта срещу вторник облачността бързо ще се разкъса и ще намалее.

Вторник и сряда - зимата напомня за себе си

Във вторник, 24 ноември, ще бъде предимно слънчево, но ветровито и сравнително студено. Минималните температури ще бъдат около нулата, а максималните в цялата страна ще останат под 10 градуса.

В сряда, 25 ноември, вятърът постепенно ще отслабне и ще стихне. Сутринта на места в равнинните райони видимостта ще бъде намалена.

Това ще бъде и един от най-студените моменти през седмицата. Минималните температури ще се понижат още повече, като в отделни котловини ще достигнат минус 6 - минус 7 градуса.

През деня облачността ще започне да се увеличава, но вероятността за валежи ще остане малка.

Шофьорите трябва да бъдат особено внимателни рано сутрин, когато ниските температури и намалената видимост могат да затруднят пътуването. По сенчестите пътни участъци е възможно образуване на заледявания при наличие на влага.

Четвъртък връща снега, после идват дъждове

От четвъртък, 26 ноември, времето отново ще се промени. До събота ще бъде предимно облачно, като със слаб югоизточен вятър температурите постепенно ще започнат да се повишават.

На много места в низините и котловините ще се образуват мъгли, които ще затрудняват видимостта, особено сутрин.

В четвъртък се очакват валежи от дъжд и сняг на места в Западна и Централна България. В петък и събота валежите ще обхванат и източните райони, но вече ще бъдат само от дъжд.

Затоплянето ще продължи до края на седмицата. В събота, 28 ноември, минималните температури ще бъдат между 5 и 10 градуса, а максималните - между 8 и 13 градуса.

Така след студеното начало на втората половина от седмицата ноември ще завърши периода с по-меко, но облачно и влажно време.