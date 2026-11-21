Мощна гръмотевична буря, придружена от градушка, удари Лом. За внезапното влошаване на времето съобщават от специализираното метеорологично издание Meteo Bulgaria.

Кадри, разпространени в социалните мрежи, показват интензивен валеж от градушка, като ледените зърна са с размерите на грахово зърно.

Към момента няма данни за нанесени материални щети вследствие на бурята.

На фона на бурното време в Лом прогнозата за страната предвижда постепенно успокояване на атмосферните условия през нощта.

Какво ще бъде времето през следващото денонощие?

През нощта ще бъде предимно ясно. На отделни места в котловините и равнините ще се образуват мъгли. Ще духа слаб, а в Източна България до умерен вятър от запад-северозапад. Минималните температури ще бъдат между 3 и 8 градуса, за София около 4 градуса.

Утре времето ще бъде предимно слънчево. Постепенно от запад облачността ще започне да се увеличава, а по-късно вечерта в западната част от страната се очакват валежи от дъжд.

Вятърът ще се ориентира от юг-югоизток и ще бъде слаб до умерен. Максималните температури ще достигнат между 13 и 18 градуса, а в София около 14 градуса.

По Черноморието също ще преобладава слънчево време. По-късно следобед облачността ще се увеличава от запад. Ще духа умерен вятър от запад-северозапад, който следобед ще промени посоката си от юг-югоизток.

Максималните температури по крайбрежието ще бъдат между 14 и 17 градуса. Морската вода ще бъде с температура от 14 до 15 градуса, а вълнението на морето ще достига около 2 бала.

Над планините ще бъде предимно слънчево, но следобед облачността от запад ще се увеличава и вплътнява. По-късно вечерта в западните планински райони се очакват валежи от дъжд, а над 1800 метра надморска височина ще вали сняг.

Ще духа умерен до силен вятър от запад-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 12 градуса, а на 2000 метра около 0 градуса, пише GlasNews.



