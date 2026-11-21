На броени километри от центъра на София, до летището и големите индустриални зони на столицата, се намира едно село с необичайна история и все по-интересен имотен пазар. Бусманци привлича купувачи с близостта до града, свободните терени и възможността да се живее в къща с двор, без човек да се отдалечава от работните места и услугите на София.

Тук съжителстват стари селски къщи, обновени имоти и модерни еднофамилни жилища. А земята привлича не само семейства, но и инвеститори, които търсят терени за бъдещо жилищно или стопанско строителство.

Къщи за около 300 000 евро, парцели с различни възможности

Предлагането на готови къщи в Бусманци е сравнително ограничено. В края на октомври в имотните портали се откриват четири оферти, като медианната обявена цена е около 300 000 евро. Типичният имот е с приблизително 216 кв. м застроена площ и двор от около 746 кв. м. По-новата извадка показва медианна цена близо до 350 000 евро. Разликата показва колко чувствителен е пазарът към малкия брой обяви и характеристиките на конкретните къщи.

На пазара се срещат просторни семейни имоти с дворове, както и по-стари къщи, които могат да бъдат обновени. Модерните еднофамилни жилища постепенно променят облика на селото, но Бусманци все още не е престижен затворен жилищен квартал.

Особено интересни са парцелите. В актуалните обяви медианната цена на терените е около 99 евро на кв. м, докато при отделна извадка само за урегулирани парцели тя достига 161 евро. За терени с ток и вода медианата е около 219 евро на кв. м. Това са офертни стойности, а не цени на реално сключени сделки.

Предлагат се както малки парцели за семейна къща, така и големи терени в посока промишлените зони. Именно тази комбинация прави Бусманци интересно за различни купувачи.

Близо до летището, индустрията и големия град

Едно от най-големите предимства на Бусманци е местоположението. Селото е на около 12 км по път от центъра на София, а в непосредствена близост са летище София, Гара Искър, ж.к. "Дружба" и промишлените територии в източната част на столицата.

Районът предлага достъп до работни места, търговски обекти, училища и транспортни връзки. Наблизо е и река Искър, която придава различен облик на равнинния пейзаж. Бусманци е подходящо за хора, които искат къща и двор, но не желаят да се отказват от удобствата на големия град.

Има обаче и недостатъци. Съседството с летището означава шум от самолетите, а трафикът по основните подходи може да бъде натоварен. При покупка на имот трябва внимателно да се проверят устройствената зона, достъпът до инфраструктура и евентуалните ограничения за застрояване.

Следата на печенегите

Историята на Бусманци е свързана с един от най-интересните народи, преминали през българските земи през Средновековието - печенегите. Те са тюркоезичен номадски народ от евразийските степи, който през X-XI век се придвижва към Балканите. Воините им са известни с конницата си, а византийските владетели неведнъж ги използват като съюзници, но и воюват с тях.

Защо печенегите се появяват точно в Софийско? През XI век византийската власт се опитва да овладее големите печенежки преселения през Дунав. След сблъсъци през 1048-1049 г. част от победените и пленени групи са заселени във вътрешността на Балканите, включително в районите около София, Ниш и Овче поле. Софийското поле е удобно за живот и скотовъдство, а местоположението му по важни пътища го превръща в естествен коридор за движение и заселване. Средновековните хроники дават големи числености на тези преселения, но те трябва да се приемат внимателно.

Именно тези исторически сведения стоят зад една от най-любопитните хипотези за името на Бусманци. В книгата си "Произход и значение на имената на нашите градове, села, реки, планини и места" от 1943 г. историкът Васил Миков допуска, че названието може да има печенежки произход. Той посочва и други имена от Софийско, които според него пазят подобна следа.

Съществува и езиковедско обяснение, според което името е образувано от лично име Бусман с наставката -ци, обозначаваща род или потомци. Има и местно предание, свързващо названието с първите къщи, изградени от буци след преместването на селото. Така се предполага, че първоначалното име е било Буцанци, а по-късно се е превърнало в Бусманци.

Чудесата на Бусманци - от тракийските могили до римската вила

Едно от най-ценните богатства на селото са археологическите следи. Теренни проучвания през 2022 и 2023 г. документират няколко надгробни могили в местностите "Средно ливаде" и "Родината". Част от тях са били известни още преди десетилетия, а на терените личат следи от иманярски намеси. Проучванията не установяват движими находки, които да позволят по-точно датиране на всички обекти.

Още по-любопитна е откритата край Бусманци римска вила в местността "Личов вир". Регионалният исторически музей - София я определя като крайградско имение с двор и помещения, подредени около него. Обектът е датиран в IV-VI век. Той показва, че районът е бил обитаван и стопански усвоен през късната античност.

Бусманци пази и спомен за стари пътища. През района минавали трасета, свързващи София със съседните селища. Сред тях е т.нар. Татарски път, по който в османско време преминавала пощата.

Духовното сърце на селото е храмът "Успение Богородично". Строежът му започва през 1925 г. с дарения и доброволен труд на местните жители. Преди това една от училищните стаи се използвала за църква, а хората ходели на богослужение и в съседни села. На южната стена на храма през 1929 г. е поставена паметна плоча на жителите, загинали във войните.

Особена гордост е читалище "Елин Пелин", основано на 10 юни 1926 г. от 33-ма души. От първоначалните 187 книги библиотеката днес е нараснала до над 8600 тома. Женската певческа група "Пъстра свиленица" съхранява автентични народни песни и представя Бусманци на фестивали. Още през 1965 г. бусманчанки печелят златен медал на Националния събор на народното творчество в Копривщица с обичая "Лазаруване".

Старото село с ново бъдеще

Бусманци е необичайно съчетание от древни следи, селска памет и съвременна градска динамика. Близостта до летището и индустриалните зони, свободните терени и възможността за живот в къща с двор му дават предимства, които все повече хора търсят около София.

Имотният пазар все още не е превърнал селото в престижен затворен жилищен квартал. Но интересът към парцелите и ограниченото предлагане на къщи показват защо Бусманци заслужава внимание. Тук модерният дом може да бъде построен на място, чието име вероятно пази спомен за средновековни степни народи, а земята - следи от тракийския и римския свят.