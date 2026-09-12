Бунт в Бусманци! Причината (снимки)
Протестанти се събраха около център за бежанци
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Протестанти се събраха около център за бежанци
Помага за нова канализация
Към момента няма официална информация колко мигранти са настанени там
Жители на софийското село блокираха разклона за селата Казичене
Хората са гневни заради решение на ВиК
Той няма да се прибере в родината си, докато ВКС не реши дали да възобнови делото за освобождаването му
Той вече има пасаван, издаден от австралийското посолство
Има изявления, че такива документи са издадени. Физически той не разполага с тях
Няма драма, изслушахме ги и овладяхме страстите, успокояват от МВР
София. Втори ден бежанци протестират в двора на дома за временно настаняване на чужденци в Бусманци. Петдесетината нелегални имигранти, които идват ос...