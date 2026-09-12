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Протест на бежанци в Бусманци

Протест на бежанци в Бусманци

София. Втори ден бежанци протестират в двора на дома за временно настаняване на чужденци в Бусманци. Петдесетината нелегални имигранти, които идват ос...

31 октомври | 12:44
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