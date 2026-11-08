Село с изгубено езеро става имотно бижу. Новите къщи на софиянци

На около 20 километра от столицата има едно село, което сякаш е събрало в себе си две различни времена. В едното Софийската котловина е огромно езеро, три сестри дават имената си на три селища, а по хълмовете се издигат средновековни храмове и крепости. В другото софиянци търсят място за нов дом, парцел за къща с двор и тишина, която вече трудно се намира в големия град.

Това е Балша – малко селище в полите на Западна Стара планина, част от Столична община, което съчетава близостта до София с природата на планинското подножие. Тук има средновековна църква, която чака да бъде спасена от забравата, манастир с история, обвита в предания, и памет за един от най-големите български възрожденски дарители. А имотният пазар вече предлага къщи за над 170 000 евро и парцели за бъдещи домове.

Балша не е поредното софийско село, което разчита единствено на близостта до столицата. То има своя история, характер и природни дадености. Именно тази комбинация го поставя сред интересните места за хората, които искат да заменят градския апартамент с къща и собствен двор.

Новите къщи на софиянци стигат до Балша

Селото се намира в район „Нови Искър“, в северозападната част на Столична община, в подножието на Западна Стара планина. Разстоянието до София е около 20–22 километра по шосе, а надморската височина е приблизително 647 метра. Това е важно предимство за хората, които искат да останат близо до работата и възможностите на столицата, но да живеят далеч от шума и натовареното ежедневие.

Едно от големите удобства е, че Балша не е откъснато от градския транспорт. До селото се движат автобуси №29 и №30. Линия №30 осигурява връзка с квартал „Обеля“, откъдето има достъп до метрото, а №29 свързва населеното място с района на гара „София Север“. Така жителите имат алтернатива на ежедневното придвижване с автомобил.

Природата също е сериозен коз. Балша е разположена в полупланински район, с хълмове, горски участъци и открити пространства. Високите части на селото предлагат панорами към Софийското поле и Витоша. Тук въздухът, зеленината и възможността за разходки са част от начина на живот, а не просто рекламно описание на имотна обява.

В селото има читалище „Иван Денкоглу – 1927“, кметство и спортна инфраструктура. През 2016 г. в центъра е изградена многофункционална спортна площадка, която се използва от деца и младежи. Районната администрация отчита и заселване на нови жители през последните години.

Балша обаче има и своите ограничения. В селото няма училище. Най-близкото е в Доброславци, на около 4 километра. Това означава, че семействата с деца трябва да предвидят допълнително пътуване за част от ежедневните си нужди.

Къща за 173 000 евро, нов дом за 185 000

Имотният пазар в Балша е сравнително малък, но офертите показват, че продавачите вече поставят сериозни цени на къщите и терените. Проверка на актуалното предлагане в Imot.bg показва две обяви за къщи. Средната офертна цена в тази малка извадка е около 179 000 евро, но зад цифрата стоят имоти с различно състояние и характеристики.

Едно от предложенията е за 173 000 евро. Става дума за имот с 94 квадратни метра жилищна площ и двор от 482 квадратни метра. Особеното при него е, че се продават две къщи в един двор, а в обявата е посочено въвеждане в експлоатация през 1995 г. Това е интересна възможност за семейство, което търси повече самостоятелност или пространство за близки хора.

Останките от Балшенската крепост

Другата оферта е за 185 000 евро. Къщата е с площ 125 квадратни метра и двор от 611 квадратни метра. Има обаче съществена подробност – сградата е на груб строеж, изпълнена с метална конструкция, и не е въведена в експлоатация. Следователно бъдещият собственик трябва да предвиди допълнителни средства и време за довършване и документално оформяне.

Тези предложения показват, че в Балша вече се търсят цени, характерни за пазара на еднофамилни къщи около столицата. Но малкият брой обяви не позволява да се говори за установена средна пазарна стойност или за доказан ценови бум.

Парцелите стигат до 220 000 евро

По-разнообразно е предлагането на земя. В Imot.bg се откриват седем обяви за парцели, като офертните цени варират значително според площта, устройствената зона и достъпа.

Едно от по-достъпните предложения е за 1103 квадратни метра в местността Средна шума. Цената е 29 000 евро, или приблизително 26 евро на квадратен метър. За купувачите, които търсят терен за бъдещ дом, това е оферта, която заслужава внимание, но преди сделка трябва да се провери конкретният устройствен статут и възможността за строителство.

Друг имот е с площ 1507 квадратни метра и цена 45 210 евро. Посочено е, че попада в зона Жм1 и се намира във високата част на улица „Стара планина“, откъдето се открива панорама. Цената е около 30 евро на квадратен метър.

Подобно е и предложението за терен от 2508 квадратни метра, оценен на 75 240 евро. В обявата се посочва, че имотът попада в зона Жм1, има лице от 26 метра и според продавача може да бъде разделен на няколко урегулирани парцела. Това го прави интересен не само за индивидуален купувач, но и за инвеститор, който планира повече от една къща.

За 99 000 евро се предлага и терен от 2198 квадратни метра във вилна зона. Друго предложение е за 2278 квадратни метра с лице на две улици и цена от 100 000 евро. Възможността за разделяне на имота на два по-малки парцела е посочена от продавача като инвестиционно предимство.

В по-високия ценови сегмент попада парцел от 3468 квадратни метра, обявен за 220 000 евро. Според описанието той е в регулация и се намира в подножието на Стара планина. Така цената достига приблизително 63 евро на квадратен метър.

Когато Софийската котловина била огромно езеро

Балша има и своя древна легенда, която придава особен чар на мястото. Според предание, записано в историческия раздел на район „Нови Искър“, в праисторически времена Софийската котловина била залята от огромно езеро. Водите му стигали до подножието на Стара планина и Витоша.

Тогава, разказва легендата, три сестри се омъжили в различни селища и те получили имената на младите жени – Балша, Яна и Бояна. Така в едно предание се преплитат имената на три населени места, които и днес съществуват в Софийското поле.

Друга местна легенда свързва името на Балша с болярин, който бил основен дарител за църквата в селото и манастира над него. Историческата истина за произхода на името не е окончателно установена, но преданията са част от местната памет.

Забравеният храм от XIV век

Най-голямото историческо съкровище на Балша се намира почти в сърцето на селото. Това е старата църква „Света Петка“, която стои до по-новия храм със същото име.

Средновековната църква е малка, еднокорабна и едноапсидна. Вътрешната дължина на наоса е около 5,50 метра, а ширината – 4,85 метра. Имала е полуцилиндричен свод, който днес е рухнал, като е запазена само незначителна част. Пред храма личат следи от стени, които подсказват, че в миналото е имало и преддверие.

Липсват възпоменателни надписи, които да разкрият точната история на строителството. По архитектурните си особености обаче храмът се доближава до други малки средновековни църкви в Западна България. Според историческото описание на районната администрация той вероятно не е по-късен от XIV–XV век.

Това е истинско свидетелство за средновековната духовна култура в Софийското поле. Малката църква е оцеляла през вековете, но днес е в състояние, което поставя въпроса за нейното опазване. В съседство се издига новата църква „Света Петка“, построена през 1920 г.

Двете сгради разказват две различни истории – едната за вярата на хората през Средновековието, другата за желанието на следващите поколения да продължат духовния живот на селото.

Манастирът, който възкръсна над Балша

На около километър и половина североизточно от селото, в полите на Западна Стара планина, се намира Балшенският манастир „Св. Теодор Стратилат“. Той е едно от най-интересните духовни места в района.

За миналото му се разказват различни истории. Според местното предание на това място е имало манастир още през XII век. Говори се за мъжка обител с многобройно братство, а по-късно и за женски манастир. Тези сведения принадлежат към местната традиция и не бива да се приемат като окончателно доказана история на средновековна монашеска общност.

Съвременната история на светата обител е по-добре документирана. Манастирската църква е възстановена през 1999 г. и е осветена на 8 юни 2003 г. от митрополит Геласий и Знеполския епископ Николай. Манастирската сграда е осветена от патриарх Максим през 2005 г.

Така мястото отново се превръща в действащ духовен център. Около него има оброчища, посветени на свети Теодор Стратилат и Пресвета Богородица. Манастирът е част от духовната карта на Софийската Мала света гора и е естествена спирка за хората, които търсят тишина, вяра и досег с миналото.

Родното място на големия дарител Иван Денкоглу

Балша има още една причина да се гордее със своята история. Тук през 1781 г. е роден Иван Ненов Денков, останал в българската история като Иван Денкоглу – един от най-големите благодетели на София през Възраждането.

Той напуска родния край и се установява в Русия, където развива успешна търговска дейност и натрупва значително състояние. Но богатството му не остава само за личен просперитет. Денкоглу посвещава голяма част от него на българското образование и просвета.

Дарява 30 000 гроша за изграждането на училище в двора на църквата „Света Неделя“ в София. Подпомага издръжката на учебното заведение, дарява личната си библиотека от 600 тома и учредява стипендии за млади българи, които да продължат образованието си в Русия.

С неговата подкрепа е свързано и откриването на първото девическо училище в София през 1858 г. В завещанието си оставя средства за училища, храмове и подпомагане на бедни хора.

Името му остава в паметта на столицата чрез улица „Денкоглу“, но Балша е мястото, където започва неговият житейски път. В селото има паметник на възрожденския благодетел, а местното читалище носи неговото име.

Това е една от най-силните връзки между малкото селище и голямата българска история. От Балша тръгва човек, който превръща личния си успех в обществено богатство и помага на поколения българи да получат образование.

Екопътека с гледка към София и Витоша

Природата около Балша е още едно от нейните съкровища. В района е изградена екопътека, която предлага възможност за кратки разходки сред зеленина, поляни и горски участъци.

Особено привлекателни са панорамните гледки към Софийското поле и Витоша. Маршрутът може да се съчетае с посещение на манастира „Св. Теодор Стратилат“, което превръща района в подходяща дестинация за еднодневна разходка извън града.

Изграждането на екопътеката е свързано с усилията на местната общност, читалището и кметството. Това е пример как малките населени места могат да развиват туризъм и да показват природните си богатства, без да губят своя облик.

Село, което пази паметта си

В Балша традициите продължават да бъдат част от живота на хората. Тук се отбелязва Тодоровден с курбан и конни надбягвания, а селският събор се провежда на 27 октомври. В края на май местните жители почитат паметта на Иван Денкоглу.

Празниците на манастира събират вярващи и гости, а читалището поддържа връзката между поколенията. Това е онази невидима инфраструктура на едно населено място, която не може да бъде измерена в квадратни метри, но е важна за хората, които избират да живеят там.

Балша е от онези места, в които имотът е повече от квадратни метри. Той е възможност да си купиш дом в подножието на планината, но и да станеш част от история, която започва много преди София да се превърне в голям град.