Имотно злато край София. Селото на орлите става новият адрес на богатите

Само допреди години Иваняне можеше да мине за едно от онези спокойни села, които столицата е подминала. Днес обаче багерите променят пейзажа. На мястото на стари селски къщи се появяват модерни еднофамилни домове, а първите затворени комплекси вече очертават новия облик на района. Цените показват промяната най-добре.

Къщи за половин милион евро

В актуалната извадка на Imot.bg има 18 оферти за къщи в Иваняне. Средната офертна цена е 448 350 евро, а медианата е 439 499 евро. Средната цена на квадрат е 1606 евро, а медианната – 1651 евро.

Но зад тези средни числа се крие много по-интересна картина. Нова къща от 275 кв. м с двор около 300 кв. м се предлага за 450 000 евро без ДДС. Имотът е част от новия проект Casas del Sol 2 и трябва да бъде въведен в експлоатация през 2029 г. Къщата е на три нива, с три спални, възможност за четвърта, веранда, тераса и две паркоместа.

Друг нов дом от 320 кв. м с двор 300 кв. м е обявен за 460 000 евро, а къща от 230 кв. м с двор 300 кв. м и панорамна гледка се предлага за 420 000 евро. Има и самостоятелна къща от 315 кв. м с двор 500 кв. м за 429 000 евро.

Сред по-старите имоти се откроява масивна къща от 258 кв. м с двор 856 кв. м за 419 999 евро. Друг имот – 170 кв. м върху огромен двор от 1500 кв. м – е на цена 380 000 евро.

А горната граница вече е съвсем друга. Завършена нова къща от 250 кв. м с двор 640 кв. м е обявена за 700 000 евро. Има и проект за 527 кв. м върху парцел от 777 кв. м за почти 1 млн. евро.

Така Иваняне вече има собствен луксозен сегмент.

Земята става истинското злато

Още по-показателни са парцелите. В момента в Imot.bg се виждат около 50 оферти за терени в Иваняне. Средната обявена цена е около 265 хил. евро, а медианната – около 210 хил. евро.

Има УПИ от 721 кв. м за 98 800 евро, парцел от 834 кв. м за 128 500 евро и урегулиран имот от 835 кв. м с ток и вода за 128 800 евро. Парцел от 1510 кв. м в регулация, с ток и водопровод, се предлага за 212 000 евро.

На другия полюс са големите инвестиционни терени. Парцел от 8356 кв. м в зона Жм е обявен за 292 460 евро, а друг от 8402 кв. м – за 295 000 евро. Има и огромни терени от по над 10 000 кв. м за около 200–350 хил. евро.

Според актуалната статистика на ALO.bg средната офертна цена на парцелите в Иваняне е около 250 хил. евро, а цената на квадрат достига 134 евро, като платформата отчита ръст от близо 20% за година при цената на квадрат и 26% при средната цена. Това са офертни показатели и не трябва да се бъркат с реалните цени на сключените сделки, но посоката е красноречива.

Именно земята е голямата инвестиционна история на Иваняне. Купувачът вече не вижда просто селски парцел. Вижда терен, върху който може да се появи къща, къщи за продажба или нов жилищен проект.

Затворените комплекси идват

Най-важният знак за промяната е появата на комплекси. Един от вече реализираните проекти е Hacienda Residence, разположен на ул. „Св. св. Кирил и Методий“.

Появяват се и бутикови сгради като Green View Home, представяни с акцент върху панорамните гледки към планините и София, подово отопление, подземни гаражи и по-висок клас изпълнение.

А новата вълна вече е още по-ясна – комплекси от еднофамилни къщи. Casas del Sol и Casas del Sol 2 показват как се променя самият продукт. Вместо купувачът да търси стара къща и след това да инвестира в ремонт, получава нов дом, двор, паркоместа и съвременна архитектура в организирана жилищна среда. Casas del Sol 2 например предлага къщи близнаци със самостоятелни входове и дворове.

Има и новостроящ се комплекс от еднофамилни къщи, рекламиран с панорамни гледки и съвременна архитектура.

Това е моментът, в който едно село започва да се превръща в нов тип столичен квартал.

Защо богатите гледат натам

Основното предимство е простичко: Иваняне дава къща, без човек да напуска София.

Селото е част от Столична община, район „Банкя“, намира се на около 12 км от София и около 5 км от Банкя. Автобус №81 свързва Иваняне с метростанция „Сливница“, а автобус №44 – с Банкя.

Това е особено важно за семействата. Купувачът получава двор, повече квадратни метри, тишина и зеленина, но не се отказва от достъпа до столичната инфраструктура. В същото време Банкя е буквално наблизо – с минералните си извори, парковете и курортния си характер.

Има и природен бонус. От Иваняне се отварят маршрути към Люлин планина, Бонсови поляни и Дивотино. Районът съчетава близостта до града с усещането за периферия и природа.

Градът идва след строителството

Иваняне обаче има един проблем, който е типичен за бързо растящите периферни райони – инфраструктурата трябва да догонва строителството.

Документ на район „Банкя“ за развитието на ВиК инфраструктурата посочва, че в Иваняне вече има частично изградена смесена канализация по ул. „Св. св. Кирил и Методий“, която се включва в отвеждащия колектор към Банкя. Предвижда се бъдещо цялостно развитие на канализационната мрежа в селото.

Това е един от факторите, които купувачът трябва да проверява внимателно при всеки конкретен имот – не само цената и квадратурата, но и достъпът, регулацията, токът, водата, канализацията и статутът на земята.

Защото при Иваняне вече има огромна разлика между „парцел край София“ и действително готов терен за строителство.

Село на 1500 години

Най-любопитното обаче е, че новият имотен бум стъпва върху земя с много по-стара история. При археологически проучвания край Иваняне са открити останки от римски сгради, стени и канализация, както и предмети, свързани с античния живот в района. Известни са и две късноантични църкви – едната в местността „Църквище“, а другата в „Побиен камик“, под днешния параклис „Св. Георги“. Те се отнасят към IV–V век.

Това означава, че районът е бил християнски център векове преди създаването на българската държава.

Едната църква е еднокорабна, а другата е имала множество пристройки. Археологическите данни за късноантични сгради в Иваняне са включени и в научни изследвания на раннохристиянската архитектура.

Под днешните къщи следователно лежи история от епохата на Римската империя и ранното християнство.

Храмът на двамата братя

Днешният храм „Св. св. Кирил и Методий“ е много по-млад, но също има интересна история.

Мястото е дарено през 1903 г. от Григор Братоев и Минчо Кръстев, а църквата е построена през 1914 г.

Богослуженията са възобновени през 2000 г., а редовният църковен живот започва отново през 2004 г., когато в селото е назначен свещеник.

Храмът продължава да бъде един от символите на селото. Но именно около него е заплетена най-необичайната местна легенда.

Селото на орлите

Някога край църквата имало орлово гнездо. Така разказва местното предание. На Гергьовден в селото се правел курбан. Свещеникът колял агнето, а част от месото била отнасяна до орловото гнездо – като своеобразна жертва за птицата, която живеела над селото.

Това е легенда, разбира се, но тя е толкова силна, че е останала част от местната памет.

Днес курбанът е свързан с храмовия празник на 11 май – деня на светите братя Кирил и Методий.

Така Иваняне получава своя необичаен символ – орела, който стои над селото и гледа към новите къщи, издигащи се на мястото на старите ниви.

Трима братя разделят чифлика

И името на Иваняне има своя легенда. Според местното предание някога трима братя овчари – Иван, Яне и Филип – притежавали голям чифлик. След конфликт те разделили имота и стадата си. Иван и Яне създали своето селище, а Филип дал началото на Филиповци.

Така, според легендата, две днешни софийски селища носят имената на хора от една и съща история. Историческият произход на името трябва да се отделя от преданието, но именно такива разкази пазят паметта на старите села.

От запустяващо село до богаташки адрес

Има още един любопитен обрат. Иваняне не е растяло постоянно. По данни на регистрите населението му достига 1347 души през 1965 г., след което рязко намалява и през 1985 г. е около 567 души. Към 2025 г. оценката е около 985 жители.

Днес обаче процесът се обръща. Само че новите жители идват не за да обработват нивите. Те идват заради къщите, дворовете, въздуха, спокойствието и близостта до София.

Точно това е голямата промяна. Старото село постепенно се превръща в жилищна зона за хора, които могат да си позволят половин милион евро за дом, но не искат да живеят в апартамент.

Иваняне вече не е просто село

Имотният пазар показва накъде върви мястото. Къщите около 400–450 хил. евро вече не са екзотика. Новите комплекси влизат с продукти за семейства от по-високия сегмент. Парцелите се превръщат в инвестиционен актив. А най-скъпите оферти вече доближават милион евро.

Иваняне има още един коз – то не е просто ново селище, изникнало вчера край околовръстния път.

Под него има римски следи. Има раннохристиянски храмове. Има църква от началото на ХХ век. Има легенда за орли и курбан. Има Люлин планина наблизо. Има Банкя на няколко километра. Има и София на една ръка разстояние.

Затова новият имотен бум тук изглежда по-различно.

В Иваняне не се продава само къща. Продава се живот извън града, но вътре в София. А може би най-голямата промяна е друга. Някога орлите са гледали от небето към малкото селце. Днес под тях се строят къщи за по половин милион евро.