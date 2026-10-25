Имотно злато край София. Милионерски къщи с летище

Само на около 25 км от София едно старо шопско село започва да изглежда все по-различно. Там, където доскоро основната цена беше големият двор и спокойствието, днес вече се появяват модерни къщи за стотици хиляди евро, жилищни комплекси и парцели с инвестиционни амбиции. Лесново постепенно се превръща в една от интересните точки на имотната карта източно от столицата.

Пазарът все още не е достигнал мащаба на Нови хан или Лозен, но именно това прави селото любопитно. Тук вече има имоти, които се продават за 300 000, 400 000 и дори близо половин милион евро. А успоредно с тях се появяват и парцели, за които продавачите очакват бъдещото развитие на района да донесе още по-висока стойност.

От селска къща до имот за 475 000 евро

Актуалните оферти показват колко широк е станал диапазонът на пазара в Лесново. В момента се предлага четириетажна къща с площ 240 кв. м и двор от 785 кв. м за 475 000 евро. Имотът е с басейн и е въведен в експлоатация през 2006 г.

На другия край на пазара е стара едноетажна къща от 129 кв. м с двор 645 кв. м, която се предлага за 79 000 евро. Така разликата между най-достъпната и най-скъпата къща в актуалното предлагане е огромна.

Но именно средният сегмент показва промяната.

Двуетажна къща от 320 кв. м с двор от 900 кв. м се продава за 250 000 евро. Имотът има и допълнително подпокривно пространство от 160 кв. м, което може да бъде усвоено. Друга къща с голям двор от 900 кв. м е обявена за 260 000 евро.

За 348 823 евро се предлага двуетажна къща от 236 кв. м с двор около 804 кв. м. Самата обява е била коригирана през септември 2026 г. и е събрала значителен интерес.

А вече има и новото поколение имоти.

Новите къщи идват

Най-силният знак, че Лесново се променя, е появата на нов жилищен комплекс от еднофамилни къщи.

Една от тях е обявена за 345 000 евро без ДДС. Къщата е 206 кв. м, на два етажа, с три спални, три бани, гараж и веранда. Парцелът е около 600 кв. м, а въвеждането в експлоатация е предвидено за 2027 г.

Самата цена означава около 1675 евро за квадратен метър без ДДС.

Това е вече съвсем друг тип продукт. Купувачът не търси стара селска къща, която да ремонтира, а готова модерна среда за семейно живеене. Големите прозорци, дворът, гаражът и просторните помещения са част от новата формула, която постепенно навлиза в селата около София.

Именно появата на такива проекти е един от най-сигурните признаци, че районът започва да привлича инвеститорско внимание.

Земята също поскъпва

Още по-интересен е пазарът на парцели.

В актуалното предлагане има около 15 парцела с изключително различни размери и предназначение. Медианната офертна цена е около 147 000 евро, а медианата на квадратен метър е около 36 евро. Това са офертни, а не нотариално реализирани цени.

За 70 720 евро например се предлага регулиран парцел от 544 кв. м с ток и вода. Друг имот от 796 кв. м е обявен за 91 000 евро. Парцел от 1250 кв. м, също в регулация, се предлага за 120 000 евро.

Има и много по-големи терени. Земя от 3992 кв. м се предлага за 147 000 евро, а 3000 кв. м с възможност за промишлено строителство са оценени на 198 000 евро.

Най-впечатляващата оферта е за огромен терен от 19 240 кв. м с регулация, ток и вода. Цената му в актуалната обява е 560 000 евро.

Тези предложения показват, че интересът вече не е само към готовата къща. Има инвеститори, които гледат към земята като към бъдещ жилищен или бизнес актив.

На четири километра от Елин Пелин

Едно от големите предимства на Лесново е местоположението.

Селото е на около 25 км от София и само на няколко километра от Елин Пелин. То е разположено в източната част на Софийското поле, в близост до важни транспортни направления и до икономически активния район около Елин Пелин и Гара Елин Пелин.

Това е важна промяна в начина, по който се оценяват селските имоти.

Преди купувачът е питал дали има магазин, училище и автобус. Днес той пита колко време ще му отнема да стигне до София, има ли нормален път, какво се случва с инфраструктурата и какви са перспективите за района.

Лесново отговаря на част от тези въпроси с вече направени инвестиции.

Водопроводът вече е обновен

Един от големите инфраструктурни проблеми на всяко бързо развиващо се село е водоснабдяването. В Лесново по него вече има сериозна работа.

През септември 2025 г. е въведен в експлоатация вторият етап от реконструкцията на водопроводната мрежа. Подменени са 5524 метра водопровод и 230 водопроводни отклонения в северната част на селото.

Това не звучи толкова атрактивно, колкото басейн или дизайнерска фасада, но за имотния пазар е много по-важно. Надеждната техническа инфраструктура е сред ключовите условия едно село да премине от традиционна селска среда към привлекателна зона за постоянно живеене.

Предстои да се следи и развитието на пътната връзка между Лесново и Гара Елин Пелин. Рехабилитацията на трасето е сред проектите, които могат допълнително да подобрят достъпа до селото.

Летище в задния двор

Лесново има и нещо, което почти никое друго село около София не може да предложи – собствено летище.

Летище „Лесново“ е едно от най-разпознаваемите места в района и е важна част от идентичността на селото. То е свързано с общата авиация, летателни активности и различни авиационни събития.

За имотния пазар това е любопитен бонус. Селото не е просто поредното населено място по периферията на София. То има собствен характер и разпознаваемост.

Село на две хиляди години

Лесново обаче не е ново селище, появило се покрай имотния бум. Историята му е много по-стара.

До селото, край стар римски път, са открити останки от голяма пътна станция, известна като Бурагара, а в някои източници като Бугарака. Тя е била част от древната пътна система, която е пресичала Софийското поле.

Самото старо име на Лесново е Орманлъ, по-късно Орманлия. То идва от турската дума за гористо място. През 1662 г. османският пътешественик Евлия Челеби споменава Орманлии като голямо село в Софийското поле и описва 300 къщи и джамия.

В края на XVIII век в селото е построен голям чифлик, който се превръща в лятна резиденция на софийските паши. През XIX век през района преминават пътешественици и дипломати, а селото постепенно укрепва като местен център.

Училището е по-старо от съвременна България

Една от големите местни гордости е училището. Още през 1879 г., само година след Освобождението, в тогавашното Орманлия е създадено начално училище. Първоначално занятията се провеждат в голяма къща, принадлежала на богат турчин, който след Освобождението се преселил в Турция.

Така Лесново влиза в новата българска история не просто като земеделско село, а като място, в което просветата започва да се изгражда почти веднага след възстановяването на българската държавност.

Днес селото има училище, детска градина, читалище и традиции, които са част от живота му.

Чудото на трите купола

Най-голямото архитектурно съкровище на Лесново е храмът „Св. Архангел Михаил“.

Църквата е построена в началото на XX век и по-късно е реконструирана. Нейната особеност е, че е трикуполна – архитектура, която я прави една от малкото подобни църкви в България.

Тя е един от символите на селото.

Но Лесново има и друго чудо – живата традиция.

Деведжиите – кукерите, които пазят времето

В първата събота и неделя на Новата година Лесново се връща към много стар ритуал.

Празникът „Деведжиите“ е кукерска традиция, която според местните сведения се пази от незапомнени времена. В нея участват мъже, облечени в традиционни костюми и маски.

Това не е просто фолклорно представление за туристи. То е част от местната памет и идентичност.

И точно тук е един от най-силните козове на Лесново. Новата къща може да бъде построена навсякъде. Но вековната традиция не може да бъде купена.

Старият дъб пази селото

Сред природните символи на Лесново е и вековният дъб, известен като „Старият дъб“. На дървото се приписва възраст от над пет века. То е своеобразен жив свидетел на историята на селото – дърво, което е било там много преди днешните къщи, пътища и имотни агенции.

Има нещо символично в това. Лесново днес се променя бързо, но неговият пейзаж все още пази следите на времето.

Ще стане ли следващият Нови хан?

Това е големият въпрос. Лесново все още не може да бъде наречено „новият Нови хан“. Няма основания и да се твърди, че всички обявени имоти се продават на тези цени. Офертната цена е едно, реалната сделка – друго.

Но сигналите са достатъчно много, за да не бъде селото подминавано.

Има нови къщи за над 300 000 евро. Има луксозен имот с басейн за 475 000 евро. Има жилищен комплекс с къщи по 345 000 евро без ДДС. Има регулирани парцели за десетки и стотици хиляди евро. Има големи терени, които се предлагат с инвестиционна перспектива. Има обновена водопроводна инфраструктура и близост до Елин Пелин, София и икономическите зони на източния столичен пояс.

Това вече не е просто село, в което някой търси евтина къща с двор.

Лесново започва да продава друг продукт – живот близо до София, но далеч от градската теснотия.

И точно затова милионерските къщи тук вече не изглеждат като екзотика. Те са първият знак, че имотната вълна от столицата постепенно се движи на изток.

А следващото голямо чудо на Лесново може да се окаже не от миналото, а от бъдещето.