Село с чудотворна църква става имотно бижу. Къщи за ценители

На около 20 минути с кола от околовръстното на София, в подножието на Стара планина, едно село събира в себе си стара българска история, тишина, зеленина и все по-разнообразен имотен пазар. Драговищица, в община Костинброд, е място за хората, които искат да се отдалечат от шума на столицата, без да скъсват връзката си с нея. Тук могат да се намерят както стари къщи с нужда от ремонт, така и просторни имоти за целогодишно живеене, а парцелите дават възможност за нов дом сред природата.

Зад привлекателната картина обаче се крие нещо повече от поредното село в софийската периферия. Драговищица пази историята на две стари селища, чудотворен храм с над вековна история и археологически следи от различни епохи. А имотните обяви показват широк диапазон от възможности - от сравнително достъпни къщи за възстановяване до големи семейни домове с двор.

На крачка от столицата, но в друг ритъм

Драговищица се намира в община Костинброд, в Софийска област, в подножието на Стара планина и на около 630 метра надморска височина. Релефът, зеленината и по-спокойната среда са сред естествените предимства на селото. Близостта до Костинброд осигурява достъп до градски услуги, а оттам има връзки към София.

Селото има училище „Отец Паисий“, което обслужва деца от Драговищица и Градец, като е осигурен транспорт. Читалище „Г. С. Раковски“ поддържа културния живот с певчески и танцови прояви, концерти и събития. Това са важни детайли за хората, които не търсят само място за уикендите, а обмислят да се преместят за постоянно.

За бъдещите собственици обаче има няколко задължителни проверки. Преди покупка трябва да се установят конкретните транспортни възможности, състоянието на пътя до избрания имот, наличието на вода и канализация, електрозахранването и интернет покритието. Във вилните зони и периферните части условията могат да се различават значително от тези в центъра на селото.

Две села, една история

Днешна Драговищица събира паметта на две стари селища - Батковци и Драговищица. Първите сведения за Батковци са от 1420 г., а за Драговищица - от 1576 г. На 2 март 1951 г. двете селища са обединени. Така съвременното село носи в името и облика си следите от различни исторически пластове.

Това минало не е само ред от дати. То личи в старите фамилни истории, в местните предания и в храма, който остава един от най-значимите паметници на селото. За хората, които търсят къща с характер, а не просто квадратни метри, подобна среда има своята стойност.

Храмът, който пази паметта на поколенията

Основната духовна забележителност на Драговищица е църквата „Св. Николай Мирликийски Чудотворец“. Тя е построена през 1887 г. с дарения от местни фамилии - Истаткови от Батковци и Димови и Кръстанови от Драговищица. През 1903 г. е издигната и камбанарията, отново с помощта на дарители.

Храмът е обявен за паметник на културата през 1978 г. и е сред местата, които съхраняват духовната и обществената памет на селото. Самото посвещение на свети Николай Мирликийски Чудотворец носи силна символика в православната традиция.

Археологически следи от три епохи

Драговищица крие и археологическо наследство, което излиза далеч извън историята на двете селища. При спасителни археологически разкопки на обект южно от селото са открити културни пластове от три различни периода - ранната бронзова епоха, късноримското време през III–IV век и ранното Средновековие.

Сред находките от средновековния пласт са каменна пещ и струпвания от камъни, както и предмети, които дават сведения за живота на хората в миналото. Археологическите данни показват, че районът е бил обитаван в различни епохи и има потенциал за още проучвания.

Изворът и малките места, които събират хората

Сред местните кътчета е изворът в местността Герена, който е бил облагороден с участието на общината и жители. Поставени са пейки, кошчета и соларно осветление, а в близост се намира и параклисът „Св. Георги“.

Подобни места имат значение за живота в селото. Те са естествени точки за срещи, разходки и отдих, особено за хората, които ценят природата и спокойствието повече от градската динамика.

Местните хора вярват, че изворът е лековит.

От стара къща за ремонт до голям семеен дом

Имотният пазар в Драговищица предлага различни възможности според бюджета, състоянието на сградата и желанието на купувача да инвестира допълнително. В обявите се срещат както стари къщи, които могат да се превърнат в уютен дом след ремонт, така и просторни имоти за семейства, които търсят повече стаи и голям двор.

Сред публикуваните оферти е стара къща с площ около 97 кв. м, обявена за 66 000 евро. Това е вариант за купувач, който е готов да вложи средства и време в обновяване. Преди подобна покупка трябва внимателно да се провери конструкцията, покривът, инсталациите и възможността сградата да бъде ремонтирана според желанията на новия собственик.

Друга оферта е за имот с две стари гредоредни къщи в дворно място от около 940 кв. м, с цена 94 000 евро. Според обявата едната сграда е годна за живеене, а другата се нуждае от ремонт или може да бъде съборена. Това отваря различни възможности – от възстановяване на старата къща до преосмисляне на двора и сградите, доколкото законовият статут и техническото състояние го позволяват.

В другия край на пазара са големите семейни домове. Триетажна къща с площ около 383 кв. м във вилната зона „Стожера“ е обявена за 380 000 евро. Имотът е подходящ за купувачи, които търсят повече пространство и са готови да платят за голяма сграда, но местоположението във вилна зона налага внимателна проверка на достъпа и инфраструктурата.

Предлагат се и по-нови, просторни къщи. Сред обявите е дом с четири спални, около 280 кв. м застроена площ и двор от 1000 кв. м, с офертна цена 430 000 евро. Този тип имоти са насочени към семейства, които искат самостоятелна къща с голям двор и възможност за целогодишно ползване.

Парцелите – шанс за дом по собствен проект

За купувачите, които предпочитат да строят, а не да ремонтират, в землището на Драговищица се предлагат различни терени. В обявите има както големи земеделски имоти на по-ниски цени, така и парцели с по-добри перспективи за жилищно строителство.

Например земеделски терен от 2747 кв. м е обявен за 18 600 евро. Това не означава автоматично, че върху него може да се построи къща. Преди сделка трябва да се провери предназначението на земята, възможността за промяна на статута, достъпът до път и условията за присъединяване към електричество и вода.

В предложенията се срещат и по-големи парцели, включително терени с площ над 3000 кв. м, както и урегулирани имоти. Цените зависят от местоположението, площта, статута, достъпа и наличните комуникации. Разликата между земеделска земя и урегулиран поземлен имот е съществена и може да промени както стойността, така и възможностите за използване.

Именно тук се крие едно от предимствата на пазара: купувачът може да избира между готов дом, къща за възстановяване и терен за ново строителство. Но офертната цена е само началото на сметката. Към нея трябва да се прибавят разходите за ремонт или строителство, проектите, присъединяването към мрежите и евентуалните административни процедури.

Имотна находка ли е Драговищица?

Драговищица има няколко предимства, които могат да привлекат купувачи: близостта до София, природната среда, училището, читалището, старият храм и възможността да се намери имот с двор. Наличието на различни оферти – от стари къщи до големи семейни домове и парцели – прави селото интересно за хора с различни планове и бюджети.