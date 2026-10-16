Общество

Разкриха най-пазената мистерия в България

Един от най-загадъчните обекти в страната ни.

Разкриха най-пазената мистерия в България
16 окт 26 | 22:39
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Влади Кирилов

"Това е най-голямата и строго пазена мистерия в България. Място, което официално не съществува в нито един архив! Отидох на почивка. Разхождайки се, ми замириса на стар бункер и попаднах на нещо интересно."

С тези думи изследователят Анатоли Василев започва разказа си за един от най-загадъчните обекти в страната ни. Приключенецът е известен с това, че проучва локации, които често не съществуват на туристическите карти. По време на лятната си почивка Анатоли попада на занемарен хотел и веднага решава да провери какво има във и под него. Каква е изненадата му, когато се натъква на изоставен, очевидно секретен бункер и тунели, за които се носят легенди от десетилетия.

Твърди се, че под земята се крият мащабни зали, скрити изходи и тунели към секретни военни обекти. Следите насочват към района на Черно море и по-конкретно около Златни пясъци, но точната локация е строго пазена от съображения за сигурност. Василев изрично призовава хората да не се опитват да търсят входа, тъй като бункерът е истински смъртоносен капан за непрофесионалисти.

"За първи път усещам такъв адреналин. Никога не съм си мислел, че някога ще успея да вляза в подобно нещо. Огромно е и е пълно с уреди. Това не е било обикновено подземие, нещо много по-голямо е", отбелязва приключенецът пред камерата.

Според градските легенди става дума за така наречения "Обект НУЛА", който се спуска на шест нива в земните недра, а огромни тунели го свързват с други стратегически съоръжения. Разказва се за скрити изходи, тайни зали и помещения, предназначени за висши военни и държавни ръководители.

В бункери от този ранг входът е много важен. Вратите образуват затворени камери и са предназначени да издържат на огромно налягане и да спират проникването на опасен въздух, особено когато човек влиза отвън в условия на ядрена или химическа война.

"Има и филтриращи системи, предназначени да пречистват въздуха, както и големи метални цистерни за гориво, нужно за работата на генераторите", обяснява Василев.

Разходката отвежда и до специални помещения със звукоизолация, предназначени вероятно за секретни разговори. Анатоли влиза в хладилни стаи, складове за секретна документация и оръжейни помещения. Изследователят успява да проучи първите две нива под земята, тъй като по-надолу всичко е наводнено.

Освен това изоставените подземни съоръжения крият реални опасности. Необезопасени шахти, компрометиран бетон, ръждясали конструкции и възможен недостиг на кислород превръщат проникването без специализирана подготовка в сериозен риск.

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Автор Влади Кирилов

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