9.9 по Рихтер! Агенция подлуди света

Японската метеорологична агенция издаде предупреждение за земетресение с магнитуд 9,9 по Рихтер на Курилските острови, но го отмени осем минути по-късно.

Оттам са установили, че са надценили силата на регистрирания в района трус с магнитуд 6,9.

Предупреждението е издадено в 12.40 ч. местно време, съобщи "Фуджи Нюз Нетуърк.

Японската агенция обясни, че предупреждението е отменено заради „надценяване на магнитуда“, съобщи "Лайвдоор Нюз".

По време на пресконференция агенцията се извини за инцидента и съобщи, че разследва причините за погрешната оценка. Тя изключи възможността за кибератака.