Силно земетресение разтърси Египет
Няма пострадали
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Няма пострадали
Силен трус разлюля южната част на страната в първия учебен ден, а властите наредиха незабавна евакуация на крайбрежните райони заради опасност от вълн...
Сеизмолозите продължават да следят обстановката
Зрелищно изригна вулкан
Епицентърът е в близост до няколко румънски града
Земетресението е било усетено в много райони на Пелопонес
Той е с магнитут 2.7 по Рихтер
Живущите чули "бумтящ звук и са усетили как сградите се люлеят"
Има ли опасност от цунами
Направо взима Оскар за глупост
Няма данни за пострадали
Земетресение от 7,0 по Рихтер
Няма данни за разрушения и пострадали
Магнитутът е 7,1 по Рихтер, няма жертви
4,3 по Рихтер е усетено до Патра
Епицентърът е близо до Ван
Няма данни трусът да е усетен в България
Трусът е регистриран в 15.13 часа
Земетресение с магнитуд 5 стана в централните части на Япония тази сутрин, съобщава ТАСС. По данни на метеорологичното управление в страната епицентъ...
4,2 по Рихтер удари Сливен и Нова Загора Паника от вторични трусове затвори училища и детски градини Земетресение изплаши жителите на Нова Загора вч...