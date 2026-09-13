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5 по Рихтер разтърси Токио

5 по Рихтер разтърси Токио

Земетресение с магнитуд 5 стана в централните части на Япония тази сутрин, съобщава ТАСС. По данни на метеорологичното управление в страната епицентъ...

12 юни | 8:25
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