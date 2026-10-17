Нощен ужас в центъра на София! Двама младежи намушкани край Малкото НДК

Нападение с нож разтърси центъра на София късно вечерта в петък, 16 октомври. Двама младежи са били намушкани от мъж в района на Малкото НДК – едно от оживените места в столицата, съобщи bTV.

Инцидентът е станал около 21:30 часа. На мястото са пристигнали полицейски екипи и спешна помощ, които са оказали съдействие на пострадалите.

По първоначална информация нападателят е избягал, а полицията е предприела действия по издирването му.

Проверяват се данни, че предполагаемият извършител е чужд гражданин или мигрант. Тази информация обаче не е официално потвърдена.

Районът около сградата е бил отцепен, за да могат разследващите да извършат оглед и да съберат следи от местопрестъплението.

По информация на Dir.bg полицията преглежда записите от охранителните камери в района и разпитва очевидци, които биха могли да помогнат за установяване на извършителя.

Според News24Sofia двамата пострадали са откарани за преглед в спешната болница „Пирогов“.

Към момента няма официални данни за възрастта на младежите, тежестта на нараняванията им и здравословното им състояние.

Не са известни и причините за нападението, както и дали между извършителя и пострадалите е имало предшестващ конфликт.

Очаква се полицията да даде допълнителна информация за случая.