Нощен ужас в центъра на София! Двама младежи намушкани край Малкото НДК
Полицията издирва извършителя, а информацията, че той е чужд гражданин, все още не е потвърдена
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Полицията издирва извършителя, а информацията, че той е чужд гражданин, все още не е потвърдена
Преди това започва „София Прайд“
Масов бой между мигранти вчера вечерта в центъра на София. Трима души са настанени в болница, предаде bTV. Причината за мелето са неуредени сметки меж...