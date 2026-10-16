Село с царски манастир става имотно съкровище. Спи върху злато

Къщи с двор, парцели за ново строителство и стар манастир, край който се пази предание за делва с жълтици и магаре, посочило мястото за светинята... Село Дивотино е едно от онези приказни места в България, които съчетават история, природа и възможност за нов живот извън големия град.

Сгушено в Пернишко, край склоновете на Люлин планина, Дивотино предлага тишина, спокойствие, красота и все още ниски цени за къщи, които могат да се превърнат в малки семейни резиденции. Тук преданието разказва за делва със злато, намерена при оран, за магаре, натоварено с имането, и за манастир, чието място било избрано не от човешка ръка, а от съдбата.

Днес съкровището на селото може да се търси и по друг начин - в дворовете на старите къщи, в парцелите за нов дом, в тишината на планината и в шанса да живееш сред природа, без да се откъсваш от големия град. Имотните портали показват десетки предложения за къщи и терени, а цените варират от сравнително достъпни имоти за ремонт до значително по-скъпи домове с претенции за готово решение.

Златото, магарето и манастирът, роден от едно предание

Най-запомнящата се история в района води към Дивотинския манастир „Света Троица“ - една от старите и добре запазени обители в Софийския край. Според легендата мъж и жена обработвали нивата си, когато открили делва, пълна с жълтици. Вместо да задържат богатството само за себе си, съпрузите решили да го вложат в изграждането на манастир.

Натоварили съкровището на магаре и дали обет да издигнат обителта там, където животното падне и умре от изтощение. Магарето стигнало до място между два бързи потока, рухнало и издъхнало. Така, според преданието, било избрано мястото на светинята. За начало на строителството се посочва 1046 година - дата, която туристическите и манастирските описания свързват с легендата за основаването.

Царският манастир сред двата потока

Дивотинският манастир „Света Троица“ се намира на северните склонове на Люлин планина, в живописна местност, обградена от гористи хълмове и потоци. Описван е като един от най-старите и добре запазени манастири в Софийския регион. Днес в него има мъжко монашеско братство.

През вековете обителта преживява тежки времена. По време на османската власт е разграбвана и повреждана, а от ранните постройки са останали малко следи. Днешният манастирски комплекс е оформен в началото на XX век, като за сегашния му вид се посочва 1902 година. В описанията на обителта се споменава и икона на Света Богородица, почитана от вярващите като чудотворна.

Наричат манастира Царския заради посещенията на цар Фердинанд. Тази подробност добавя още един пласт към историята на мястото - от легендата за селяните и златото до интереса на българската монархия към старите духовни средища.

Край манастира има и аязмо - извор, към който идват поклонници и посетители. Тук природата не е фон за снимка, а част от самото преживяване: прохлада, вода, дървета и тишина, която трудно се намира в големия град.

Люлин планина - природното богатство на селото

Дивотино има предимство, което трудно се измерва само в квадратни метри - близостта до планината. Над селото се издигат хълмовете на Люлин, а сред местата за разходка е връх Чучул, известен и като Кръста. От района се откриват панорамни гледки към Перник и околните планини. Подходът към върха от страната на Дивотино на места е стръмен, затова разходката изисква подходящи обувки и съобразяване с терена.

В района е и скалният феномен „Криви камик“, както и параклисът „Св. Петър и Павел“. Тези места могат да бъдат част от маршрути за кратки преходи и уикенд разходки - особено за хора, които искат да излязат от града, без да планират дълго пътуване.

Природната среда е важна и за потенциалните купувачи на имоти. Все повече хора търсят не просто къща, а двор, възможност за работа от дома, пространство за деца и домашни любимци и място, където почивните дни не минават между търговски центрове и натоварени булеварди. Дивотино има предпоставки да отговори на подобно търсене - стига транспортът, инфраструктурата и ежедневните услуги да са удобни за конкретното семейство.

Старите къщи: Входът към собствен дом започва от 80 хиляди евро

Имотният пазар в Дивотино предлага различни възможности според бюджета и готовността на купувача да вложи време и средства. В обявите има по-стари къщи, които могат да се превърнат в уютни семейни домове след ремонт, но цената зависи от площта, състоянието на сградата и размера на двора.

Сред конкретните предложения в imot.bg е едноетажна къща с площ 59 кв. м и двор от 708 кв. м за 80 000 евро. Имотът е разположен в началото на селото, край главния път. Друга двуетажна тухлена къща, строена през 80-те години, е обявена за 85 000 евро. Тя е с площ 82 кв. м и двор от 698 кв. м. Това са примери за имоти, при които бъдещият собственик трябва да прецени необходимостта от ремонт, състоянието на покрива и инсталациите и цената на допълнителните подобрения.

Възможност за лятна кухня и работилница

Тук е и една от възможностите на Дивотино. Купувачът не плаща само за квадратурата на сградата, а придобива и земя около нея - пространство за градина, лятна кухня, работилница или място за отдих. За някои семейства това е по-привлекателна перспектива от апартамент в голям жилищен блок.

Разбира се, евтината обява не винаги означава изгодна покупка. При старите къщи трябва да се проверят конструкцията, документите за собственост, законността на пристройките, достъпът до имота и наличието на ток и вода. Разходите за основен ремонт могат значително да променят крайната сметка.

Новите къщи: От 93 хиляди до 245 хиляди евро

За хората, които не искат да се занимават със старо строителство, в обявите се виждат и предложения за по-нови домове или къщи в процес на изграждане.

Една от офертите е за къща с разгъната застроена площ от 130 кв. м и двор от 460 кв. м на цена 93 000 евро, като в обявата е посочено, че сградата ще бъде въведена в експлоатация през 2027 г. Следователно това не е готов дом за незабавно нанасяне, а предложение, при което купувачът трябва внимателно да провери етапа на строителство, договора и условията за завършване.

В другия край на ценовия диапазон е къща с площ 200 кв. м и двор от 700 кв. м, обявена за 245 000 евро. В описанието е посочена 2020 г. като година на въвеждане в експлоатация. Имотът е рекламиран като подходящ за целогодишно живеене или отдих.

На пазара се предлага и нова сграда със сглобяема конструкция, площ 200 кв. м и двор от 650 кв. м за 240 000 евро. Тези предложения показват, че Дивотино не е само територия на евтините стари къщи. Има и сегмент за купувачи, които търсят по-голям дом, по-съвременни решения и по-малко работа след покупката.

Разликата между 93 000 и 245 000 евро е значителна, но не бива да се сравняват механично само цените. От значение са етапът на строителството, качеството на изпълнение, отоплението, довършителните работи, инфраструктурата и действителното състояние на имота.

Парцелите: Собствена къща вместо готов дом

Дивотино привлича внимание и с предлагането на терени. В imot.bg се откриват 28 обяви за парцели, като медианната обявена цена е около 46 252 евро, а медианната цена на квадратен метър е около 62 евро. Това са показатели за офертите в портала, а не цени на сключени сделки.

Сред конкретните предложения има регулиран парцел от 400 кв. м за 28 000 евро. За 545 кв. м урегулиран терен с ток и вода се искат 38 700 евро, а друг парцел от 1000 кв. м е обявен за 39 900 евро. Подобни оферти са интересни за хора, които искат да построят къща по собствен проект и сами да определят разпределението на двора и жилището.

Има и по-голям терен от 2700 кв. м, обявен за 79 999 евро. В описанието обаче изрично е посочено, че той не е в регулация и няма ток и вода. Собственикът или купувачът не може автоматично да приеме, че върху него може да се строи. Преди подобна инвестиция трябва да се провери устройственото предназначение на земята и дали е възможно урегулиране.

Точно тук се крие важната разлика между парцел, който изглежда привлекателен на снимка, и терен, върху който действително може да се изгради дом. Наличието на електричество, вода, път и подходящ статут често е решаващо за общата цена на проекта.

Село за нов живот или поредната имотна мода?

Дивотино има няколко предимства, които могат да работят в негова полза. То е близо до Перник, намира се в подножието на Люлин планина и предлага комбинация от селска среда, дворове и възможности за разходки сред природата. В района има и конна база, която добавя още една възможност за отдих и семейни занимания.

За хората, които работят дистанционно или не са задължени да пътуват всеки ден до центъра на София, подобна локация може да бъде привлекателна. Но разстоянието на картата не е всичко. Преди покупка трябва да се провери реалното време за пътуване в натоварените часове, състоянието на пътя, водоснабдяването, интернетът, възможностите за образование и достъпът до ежедневни услуги.

Има и друг важен въпрос: дали интересът към Дивотино се превръща в реално ново строителство. Появата на обяви за терени, готови къщи и проекти за бъдещо изграждане е знак за активност, но не доказва сама по себе си, че селото вече преживява мащабен имотен бум. За такъв извод са необходими данни за действително сключените сделки, разрешенията за строеж и броя на новите домакинства.

Съкровището е в съчетанието на история и възможности

Дивотино има нещо, което трудно се купува с пари - собствен разказ. Легендата за златото и магарето, старият манастир, аязмото, гористите склонове и панорамните гледки създават облик, който го отличава от безличните крайградски зони.

Имотните обяви показват широк диапазон: от по-стари къщи за около 80–85 хиляди евро до по-нови домове за над 200 хиляди евро, както и парцели за самостоятелно строителство от около 28–40 хиляди евро за някои по-малки терени. Това е достатъчно, за да предизвика интереса на купувачи с различни бюджети, но не е гаранция за бъдещо поскъпване.

Истинското имотно съкровище на Дивотино може да се окаже не златото от легендата, а възможността човек да намери място за собствен дом, двор и по-спокоен живот.