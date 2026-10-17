Село с царски манастир става имотно съкровище. Спи върху злато
Цените на имотите вече растат, предлагат се уникални парцели
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Цените на имотите вече растат, предлагат се уникални парцели
Малките семейни комплекси са новият хит
Дивотинският манастир близо до Банкя е почти готов след цялостна реконструкция. Новината за това сподели точно на Великден премиерът Бойко Борисов. ...