Пияна жена стреля с въздушна пушка в пернишко село, арестуваха я
Инцидентът е станал във вторник в следобедните часове
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Инцидентът е станал във вторник в следобедните часове
Дивотинци грабнаха голямата награда
За инициативите съобщи изпълнителният директор на мините инж. Здравец Георгиев
Бетонна плоча се срути върху главите на строители
Президентът също честити Възкресение Христово чрез профила си във Фейсбук
Почти четири години след силното земетресение в Перник от 22 май 2012 г. заради последствия от него е затворена сградата на кметството в пернишкото се...
Молебен и водосвет ще се служи в петък в храмовете в Перник три години след силното земетресение от 22 май 2012 г. Пред централния градски храм "Св....
"Христос Воскресе и ни стресе", шегуват се местните пред рухналия храм Перник. 2 г. след 5,8 по Рихтер в ранната утрин на 22 май в пернишкото село Ди...
Перник. Ремонта на една от пострадалите от земетресението миналата година къщи ще плати с лични средства Николай Бареков. Той и екипът му от "България...
Велико Търново. "Премиерът Пламен Орешарски ми се обади по телефона. Осмислил е моето предложение за помощ на хората от Дивотино. Той предлога да нап...
Николай Бареков организира тази седмица среща на пострадалите от земетресението от пернишкото село Дивотино при премиера Пламен Орешарски. "Ще искам п...