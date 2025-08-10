Граовци събраха очите на държавата. 109 медала в Копривщица

Граовци събраха очите на държавата. Те се превърнаха в любимци не само на тазгодишния събор в Копривщица, но и на цяла България

Самодейците от НЧ „Чичо Стоян“ в пернишкото село Дивотино предизвикаха истински фурор на XIII Национален събор на народното творчество в Копривщица 2025. Танцьорите спечелиха първо място с представянето си, председателят на журито проф. д-р Лозанка Пейчева стана на крака, за да ги поздрави. Дивотници изпълниха хора, типични за селото, съобщи mirogled.com.

Наградата получи Николай Стефанов от Дивотино, като най-дългогодишния танцьор на фестивала. Той е бил и на първото му издание. В дивотинския състав играе цялата му фамилия баща, син, майка, дъщеря и снаха.

„Благодарение на семейства като тези, нашият фолклор ще бъде съхранен и предаден на бъдещите поколения“, каза водещият на фестивала.

Граовци спечелиха общо 109 медала от фестивала. Най-многобройната и продължителна програма бе тази на област Перник. В нея участваха над 39 читалища самодейни състави, индивидуални изпълнители и състави от Перник, Радомир, Брезник и Земен.

