Само на около 30-36 километра от София, в посока северозапад, има село, което съчетава нещо рядко за столичната периферия - карстови извори, два язовира, зелени хълмове и спокойствие. Безден е малко населено място в община Костинброд, но природното му богатство го отличава от много други села около столицата. А имотният пазар вече предлага къщи и парцели за хора, които търсят втори дом, място за почивка или възможност да живеят сред природата, без да се отдалечават прекалено от София.

Селото, което съчетава близостта до столицата и спокойствието на природата

Безден се намира в Софийска област, на около 15 километра от общинския център Костинброд. Разположено е на 567 метра надморска височина, сред хълмист район с характерен карстов релеф. До София разстоянието по шосе е около 36 километра, а близостта до Костинброд осигурява достъп до повече услуги, търговски обекти и работни места.

Това е едно от основните предимства на селото за хората, които търсят имот извън големия град. Безден предлага по-тиха среда, зеленина и водни площи, но не е изолирано от столицата. Част от жителите работят в София и Костинброд, а районът привлича и хора, които искат да имат къща с двор за почивните дни.

Селото има собствена местна общност, читалищна дейност и храм. През последните години в него са обновявани обществени пространства, ремонтирана е сградата на кметството, изградени са детска площадка и многофункционално спортно игрище, а пътят от Богьовци към Безден е бил рехабилитиран.

Населението по оценка на НСИ към края на 2025 г. е 276 души. Това е повече от регистрирания минимум в началото на века, макар че селото остава малко и застаряващо. Данните показват, че Безден не е сред обезлюдяващите се селища с критично малко жители, но е твърде далече от демографски бум.

Къщи от 110 000 евро, парцели край язовирите

Имотният пазар в Безден е сравнително малък, но предлага различни възможности - от по-скромни къщи с двор до по-скъпи парцели, подходящи за изграждане на нов дом.

В обявите за продажба на къщи се открояват две предложения в Imot.bg. Тухлена триетажна къща с площ 204 кв. м и двор от 510 кв. м се предлага за 110 000 евро. Друг имот - къща от 70 кв. м с двор от 552 кв. м - е обявен за 129 999 евро. Така офертните цени в тази извадка се движат около 110 000-130 000 евро.

В други имотни портали се срещат и значително по-високи предложения за къщи, включително около 298 000 евро. Това са различни по характеристики имоти и не бива да се приемат като представителна средна цена за селото.

При парцелите диапазонът също е широк. Сред публикуваните оферти има терен край язовир Безден за 20 000 евро, както и предложения за 85 000, 100 000 и 120 000 евро. В обявите се срещат и по-ниски цени около 9400 евро. Разликите зависят от площта, местоположението, регулацията, достъпа и възможностите за строителство.

Особен интерес представляват терените около водоемите. Парцел край язовир може да привлече купувачи, които искат да изградят място за отдих или вила. Но близостта до вода сама по себе си не гарантира възможност за строителство. Важно е да се проверят статутът на земята, устройствените ограничения, електрозахранването, водоснабдяването и достъпът до имота.

72 карстови извора - най-голямото природно богатство

Истинското съкровище на Безден е под земята. В района са описани 72 карстови извора с общ среден дебит между 100 и 150 литра в секунда. Те оформят характерния воден пейзаж на селото и са причината то да се отличава с толкова богата природна среда.

Най-ценната местност е "Безденски извори". През юни 2022 г. тя е обявена за защитена природна забележителност със заповед на министъра на околната среда и водите. Площта ѝ е 161,736 декара. Целта е да бъдат опазени карстовите извори като забележителни обекти на неживата природа, които имат естетическа стойност и възможност да допринесат за развитието на екологосъобразния туризъм.

Защитеният статут поставя ограничения върху дейностите в местността. Забранени са строителството на пътища, замърсяването, паленето на огън, дейности, които променят водния режим, както и риболовът във водната площ на самите Безденски извори.

Така природното богатство на селото получава официална защита. Местността е подходяща за опознавателни разходки и наблюдение на природата, а водата е основният герой в пейзажа.

Два язовира и рибарници превръщат Безден в място за отдих

Край селото има два язовира - "Безден" и "Бистрица". Те са създадени през 50-те години на миналия век и днес са сред най-разпознаваемите места в района.

Язовир "Безден" е въведен в експлоатация през 1958 г. и заема площ от около 135 декара. Първоначално е предназначен за напояване, а днес се използва за риборазвъждане. Водоемът се захранва от карстовия извор Безден, който се намира непосредствено до него.

Язовир "Бистрица" е въведен в експлоатация година по-късно - през 1959 г. Площта му е около 204 декара. Първоначално е бил предназначен за промишлено водоснабдяване, а впоследствие е използван и за осигуряване на вода за напояване. Днес е сред предпочитаните места за спортен риболов и почивка край водата.

Във водоемите се срещат шаран, бял амур, каракуда, костур, щука, червеноперка и други видове риба. Край язовирите има места за отдих, а в селото работят и рибарници, които допълват местната традиция, свързана с риболова.

В района извира и река Блато. Съчетанието от извори, река и язовири оформя необичайно богат воден ландшафт за село, разположено толкова близо до столицата.

"Наслука" - празникът, който събира рибари и гости

Не е случайно, че Безден има и собствен празник на рибата. Нарича се "Наслука" и събира на едно място спортен риболов, кулинарни състезания, детски рисунки и фолклорна програма.

Първото издание е организирано с участието на местното читалище "Иван Вазов-1957" и кметството. Идеята е да се превърнат язовирите и рибарниците в повод за общ празник, който да привлече гости от цялата община.

В програмата са включени състезание по спортен риболов, конкурс за детска рисунка на тема "Златна рибка", кулинарна надпревара и концерт с фолклорни състави. В кулинарния конкурс се представят местни участници, а сред отличените е и пъстървовото стопанство в селото.

Празникът е не само забавление, но и начин Безден да покаже своята идентичност. Водата, рибата и риболовът са част от ежедневието на района и се превръщат в негова визитна картичка.

Малкото село с голямо природно богатство

Безден има нещо, което трудно може да бъде създадено с инвестиция - собствен природен характер. Седемдесет и два карстови извора, два язовира, река, защитена местност и традиция, която събира хората около риболова. Към това се добавят близостта до София и възможността за покупка на къща с двор или парцел за нов дом.