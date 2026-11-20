С обогатена програма, достъп до иновативни технологии и повече практически задачи стартира новото издание на Vivacom Техническа академия – една от най-мащабните образователни програми на компанията, насочена към студенти от първи, втори, трети и четвърти курс в сферата на телекомуникациите и инженерните науки.

От 18 ноември единственото по рода си партньорство в страната между телеком и Технически университет – София, ще даде уникална възможност на 27 младежи от специалност „Телекомуникации“ да се учат от водещи професионалисти в една от най-динамично развиващите се технологични индустрии. Академията надгражда университетската подготовка с допълнителни лекции и упражнения, които съчетават теория и практика в съвременните телекомуникации.

Тази година Vivacom обогатява програмата с нови курсове, съобразени с актуалните технологични тенденции и обратната връзка от студентите. Сред тях са „Бъдещи технологии в телекомуникациите“, „Cloud & Data Centers“, „Cybersecurity“ и „Техническа инфраструктура и поддръжка“, както и разширеното обучение по „Въведение в AI“.

Още по-силно застъпен в новото издание е практическият и интерактивен подход – чрез демонстрации, посещения на обекти, минипроекти и реални задачи, които ще дадат възможност на студентите да приложат новите знания.

„Vivacom Техническа академия е една от инициативите, с които най-много се гордеем. Повече от 15 години тя свързва образованието и бизнеса и дава възможност на млади хора да направят първите си уверени стъпки в света на технологиите. До момента през Академията преминаха 360 студенти, а 130 от тях избраха да продължат професионалния си път във Vivacom. За нас това са не просто числа, а реални истории на развитие, успех и реализирани възможности. Вярваме, че когато инвестираме в знания, практически опит и потенциала на младите хора, създаваме по-добро бъдеще както за тях, така и за целия телекомуникационен сектор“, сподели Малина Чавдарова, Главен директор „Управление на човешкия капитал“ във Vivacom.

Всяка година в рамките на Vivacom Техническа академия студентите развиват знания в областта на телекомуникациите, технологиите, управлението и бизнеса, работят по реални казуси и имат възможност да черпят опит директно от професионалисти от сектора.

„За нашите студенти е изключително ценно, че партньорството с Vivacom се развива и надгражда с всяко следващо издание на академията. Програмата се адаптира към динамиката на технологичния сектор, въвежда актуални теми и все повече практически елементи, с което отговаря както на интересите на студентите, така и на изискванията на съвременната индустрия“, каза проф. д-р инж. Агата Манолова, декан на Факултета по телекомуникации в ТУ – София.

В края на Академията Vivacom ще организира традиционния Хакатон, който ще даде възможност на младежите да разработят конкретни инженерни и бизнес решения, приложими в практиката днес.