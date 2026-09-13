13 студенти завършиха успешно 15-о издание на Vivacom Техническа Академия
Над 70% от кандидатствалите студенти правят първи стъпки в кариерата си във Vivacom
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Над 70% от кандидатствалите студенти правят първи стъпки в кариерата си във Vivacom
Стипендия от 2500 лв. ще получат всички студенти, които успешно покрият заложените критерии
Лидл България даде старт на практикантската си програма
Лидерът в ритейла осигурява възможност за платен стаж на ученици през ваканцията и финансова подкрепа за първите стъпки във висшето образование
Целта била да бъдат по-обективни оценките
Анкетното проучване сред 285 учениците показва, че предпочитат голяма международна компания. Това лято в Lidl ще практикуват 139 от цялата страна
Те ще придобиват ценни практически знания и умения в реална бизнес среда в сферата ИТ, мрежа и услуги и финанси
Всички ученици, навършили 18 години, могат да кандидатстват до 7 май
Над 850 студенти практикуват вече в реална работна среда по професионалното направление, в което се обучават, чрез европейския проект "Студентски прак...
За да се подобри обслужването в родните курорти, ще внасяме персонал от страни извън ЕС. Искането е отправено от представители на бранша по време на з...
"Арсенал" - Казанлък "осинови" професионална гимназия в Стара Загора, където от две години провежда дуално обучение. Учениците усвояват професията в р...
„Не е обичайна практика в България да има такива протести. Не беше ясно и кой ги организира. Но категорично това не е знак за преврат. Имаше и атаки к...
Студентите ще учат в Плевен, а ще работят в лекарствените компании в Разград
София. Според европейска практика в случай като този, в който е замесен лидерът на Атака Волен Сидеров, съответната институция трябва да разпореди сва...
Кърджали. Възпитаници от кърджалийската Професионална гимназия по електроника и електротехника „Капитан Петко войвода" заминаха на производствена...