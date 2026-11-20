Поръчаните 70 000 дози противогрипни ваксини за свободна продажба в аптеките може и да не стигнат, предупреждават фармацевти, тъй като интересът към тях е много голям.

Вече доставените дози се очаква да бъдат налични в аптеките най-късно в понеделник, прогнозира председателят на Управителния съвет на Българския фармацевтичен съюз Димитър Маринов в ефира на NOVA NEWS, но предупреди за несигурност около разпределението им.

„Големият въпрос е кой и по какъв начин ще разпредели количеството от пристигналите ваксини и наличните в складовете. Няма никаква гаранция, че всички аптеки ще получат достатъчно количество от това, което примерно са обещали на свои пациенти през списъци, които са направили във времето”, заяви той.

Още 300 000 противогрипни ваксини пристигат при личните лекари тази седмица

По думите му забавянето се дължи на производствени причини, а от двете регистрирани у нас ваксини единият производител е обявил, че няма да доставя за аптечния пазар, тъй като изпълнява само програмите на Министерството на здравеопазването през личните лекари за пенсионери и деца. Маринов посочи, че никой не може да каже дали доставените дози за свободния пазар ще стигнат, защото липсва система, която да отчита колко души реално са искали да се ваксинират.

Той припомни, че миналата година от внесените около 70 000 ваксини за аптеките около 15 000 са били бракувани.

„Нямам съмнение, че въпреки голямото търсене и въпреки че доста хора няма да си намерят ваксини, ще има и много брак, което е парадоксално”, коментира Маринов.

За да се избегнат дефицитът и дублирането на пациенти в списъците на по няколко аптеки, от фармацевтичния съюз предлагат до края на март всеки желаещ извън програмата на Здравното министерство да може да заяви ваксина за следващата година в избрана от него аптека през Националната здравноинформационна система. Така производителите ще знаят реалното търсене, а при доставка хората ще получават известие през приложението „еЗдраве”. Ваксината ще ги „чака” две седмици, преди да бъде освободена за свободна продажба.

„Стандарт“ напомня, че през последните седмици, когато все още у нас нямаше налични ваксини, много българи ходиха да си ги купуват от Гърция, където има предостатъчно дози. Там ваксините дори се слагат от самите аптекари. Ако не стигнат тези 70 000 дози у нас, вероятно някои българи отново ще прибегнат до пътувания до южната ни съседка.