Студенти от София отново останаха без парно и топла вода, след като топлоподаването в общежитията им е било възстановено само за десетина дни. Младите хора са принудени да се отопляват с духалки и да загряват вода в тенджери, за да могат да се изкъпят. Проблемите продължават от месеци, а предстоящото застудяване засилва притесненията им. За тежките условия в Студентски град разказаха потърпевши пред Нова телевизия.

Духалки вместо парно, тенджери вместо бойлери

"От неделя насам нямаме нито топла вода, нито парно, което ни принуждава да използваме духалки и всякакви електрически отоплителни уреди", разказа студент от блок 52 на Софийския университет.

Според младежите топлоподаването е било възстановено за кратко, но от началото на седмицата проблемът се е появил отново. Някои използват електрически кани и тенджери, за да затоплят вода за ежедневните си нужди.

"Понякога водата идва за малко, започваме да се къпем и спира, докато сме в банята", сподели студентка.

Сметките стигат 240 евро за стая

Липсата на отопление принуждава обитателите на общежитията да използват електрически уреди, въпреки че това по принцип е забранено. Последицата са значително по-високи сметки за електроенергия.

"Много от съседите ни плащат по около 80 евро на човек. В една стая живеят трима души, което прави близо 240 евро за малка стая в общежитие. Това са непосилни разходи за студенти", обясни млада жена.

По думите й много от студентите не могат да си позволят да наемат самостоятелна квартира, а натоварената учебна програма не позволява на всички да работят.

Проблемите започнали още след лятната профилактика

Студентите твърдят, че затрудненията с топлата вода продължават от края на лятната профилактика на "Топлофикация София". След първоначалното забавяне на възстановяването на услугата последвал нов период от около две седмици без топла вода.

Сега положението е още по-тежко, тъй като липсва и отопление. Според студентите засегнати са не само обитателите на един блок, но и живеещите в съседни общежития.

От "Топлофикация София" обясняват, че проблемите са причинени от временни отклонения в термохидравличния режим на мрежата, които влияят върху температурата и налягането в отделни участъци. Конкретен срок за окончателното отстраняване на затрудненията обаче не е посочен.

Студентите поискаха спешна намеса

"Апелираме за незабавно съдействие и институционален натиск към "Топлофикация София", за да бъде възстановено нормалното топлоподаване - както на топлата вода, така и на отоплението. Проблемът не е само в нашия блок, а и в съседните общежития", заявиха потърпевшите.

Сигналите идват ден след като Столичният общински съвет реши да възложи на Световната банка анализ и предложения за финансовото и организационното оздравяване на "Топлофикация София".