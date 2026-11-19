Бъдещето на „Топлофикация София“ отново влиза в дневния ред на Столичния общински съвет. Днес общинските съветници ще разгледат за трети път предложението на кмета Васил Терзиев за независим анализ на финансовото и техническото състояние на дружеството. Решението се очаква на фона на сериозни политически разногласия за бъдещото управление на столичното парно и натрупани задължения към държавните енергийни компании за над 1,3 млрд. евро. Правителството вече даде уверения, че доставките на природен газ за столицата ще продължат, но настоя за трайно решение на проблемите.

Трети опит за промяна

Докладът на Терзиев предвижда независим технически, финансов, правен и регулаторен анализ на „Топлофикация София“. Целта е да бъдат установени реалното състояние на дружеството, необходимите инвестиции и възможностите за преструктуриране на натрупаните задължения. Предложението беше внесено за първи път през декември 2025 г., а след това отново през януари тази година, но разглеждането му беше отложено.

Кметът настоява експертната оценка да предшества дългосрочните решения за управлението на общинското предприятие. В началото на ноември той отново заяви, че концесията е единственият работещ вариант за привличане на необходимите инвестиции и финансово оздравяване. Самото приемане на доклада обаче няма да означава автоматично отдаване на дружеството на концесия.

Финансовото състояние на „Топлофикация София“ продължава да се влошава. Задълженията към „Булгаргаз“ и Българския енергиен холдинг надхвърлят 1,3 млрд. евро, като само към газовия доставчик дългът е около 900 млн. евро. По някои споразумения лихвите достигат над 16% годишно, което допълнително затруднява възможностите за инвестиции и ремонти.

Държавата гарантира газа, но настоява за отговорност

В политическите спорове за бъдещето на столичното парно правителството поставя акцент върху сигурността на доставките и необходимостта от подобряване на управлението. Министърът на енергетиката Ива Петрова увери, че „Булгаргаз“ ще продължи да осигурява природен газ за София въпреки огромните неплатени задължения.

„Дебело искам да подчертая, че ако има проблем с топлоснабдяването, той няма да е причинен от задълженията към „Булгаргаз“, а от липсата на адекватна подготовка и организация за сезона от страна на „Топлофикация София“, заяви Петрова.

Проверките на енергийното министерство са установили сериозни пропуски. Към септември са изпълнени едва 19% от инвестиционната програма и 31% от ремонтната. В район „София Изток“ аварийните прекъсвания са с обща продължителност над два месеца, а за отстраняването им работят само пет аварийни екипа.

Министърът настоява за създаване на управленска структура, която да гарантира качеството на услугата. Според нея държавата и общината трябва да намерят устойчиво решение, като собственикът на дружеството поеме своята отговорност. Енергийното министерство вече е издало предписания за подобряване на експлоатацията и ускоряване на ремонтите на амортизираната мрежа.

Политическите сили с различни предложения

Основният спор в Столичния общински съвет е дали оздравяването на дружеството трябва да премине през концесия, или може да бъде постигнато при запазване на сегашния модел на собственост и управление.

От „Синя София“ настояват за ускорена подготовка на концесионна процедура и привличане на частен инвеститор. Общинските съветници от БСП се противопоставят на подобен подход, като предупреждават, че общината може да загуби значителна част от потенциалните приходи на дружеството. От „Спаси София“ предлагат независим технически одит на цялата топлопреносна мрежа, преди да се пристъпи към окончателно решение.

На заседанието ще бъдат обсъдени три предложения, включително възможността за сътрудничество със Световната банка при подготовката на финансов и технически анализ. Общинските съветници трябва да преценят дали различните подходи могат да бъдат обединени в общ план за оздравяване на „Топлофикация София“.