70 000 дози противогрипни ваксини вече са доставени и се очаква до края на седмицата да бъдат на разположение на българите, съобщиха от фирмата производител.
Тече процедурата по освобождаването им, след което ще бъдат разпределени по складове, а оттам и към аптеките.
Очакваният срок, в който ще бъдат налични за свободна продажба, е до края на седмицата.
Доставчикът обяснява лекото забавяне с транспортни проблеми.
Договорена е и допълнителна партида - 30 хиляди инжекции, които ще бъдат у нас до края на месеца.
Експерти отбелязват, че доставените 70 000 дози са предназначени за свободния пазар и не трябва да се бъркат с количествата, осигурени по националните програми за безплатна имунизация.
За настоящия сезон държавата е договорила близо 490 000 дози за хората на възраст 65 и повече години, както и отделни количества за ваксиниране на деца.
Медицинските специалисти напомнят, че изграждането на имунна защита след противогрипна ваксинация обикновено отнема около две седмици.
Затова имунизацията е препоръчително да се извърши преди активното разпространение на вируса.
Ваксинацията е особено важна за възрастните хора, бременните жени, хората с хронични заболявания и други групи с повишен риск от усложнения.
С пристигането на новите количества се очаква недостигът в аптечната мрежа постепенно да бъде облекчен.
През последните седмици много българи ходиха до Гърция, за да си купят ваксина, тъй като там имаше свободни количества в аптеките.