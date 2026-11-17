70 000 дози противогрипни ваксини вече са доставени и се очаква до края на седмицата да бъдат на разположение на българите, съобщиха от фирмата производител.

Тече процедурата по освобождаването им, след което ще бъдат разпределени по складове, а оттам и към аптеките.

Очакваният срок, в който ще бъдат налични за свободна продажба, е до края на седмицата.

Доставчикът обяснява лекото забавяне с транспортни проблеми.

Договорена е и допълнителна партида - 30 хиляди инжекции, които ще бъдат у нас до края на месеца.

Експерти отбелязват, че доставените 70 000 дози са предназначени за свободния пазар и не трябва да се бъркат с количествата, осигурени по националните програми за безплатна имунизация.

За настоящия сезон държавата е договорила близо 490 000 дози за хората на възраст 65 и повече години, както и отделни количества за ваксиниране на деца.

Медицинските специалисти напомнят, че изграждането на имунна защита след противогрипна ваксинация обикновено отнема около две седмици.

Затова имунизацията е препоръчително да се извърши преди активното разпространение на вируса.

Ваксинацията е особено важна за възрастните хора, бременните жени, хората с хронични заболявания и други групи с повишен риск от усложнения.

С пристигането на новите количества се очаква недостигът в аптечната мрежа постепенно да бъде облекчен.

През последните седмици много българи ходиха до Гърция, за да си купят ваксина, тъй като там имаше свободни количества в аптеките.