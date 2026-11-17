Ново отлагане беляза делото за смъртта на 12-годишната Сияна, загинала при тежка катастрофа край плевенското село Телиш. Трите поредни заседания, насрочени за 17, 18 и 19 ноември в Окръжния съд в Плевен, няма да се проведат заради рязко влошаване на здравословното състояние на съдията докладчик, съобщи Нова телевизия.

Решението идва след поредица от забавяния на ключови експертизи и на фона на остро недоволство от бащата на момичето Николай Попов. Само ден по-рано той призова гражданите да се съберат пред съда и заяви, че няма да позволи истината за смъртта на дъщеря му да бъде погребана.

Три заседания пропаднаха, съдът ще определя нови дати

Днес в Плевен трябваше да започне първото от трите последователни заседания по делото. Основната задача на съдебния състав беше да изслуша вещите лица, изготвили заключенията по комплексната съдебномедицинска и автотехническа експертиза, както и да извърши останалите предвидени процесуални действия.

Вместо това процесът отново беше спрян. Причината е тежкото здравословно състояние на съдията докладчик, което се е влошило рязко. Предстои Окръжният съд в Плевен да определи нови дати за разглеждане на делото.

До момента са проведени 12 съдебни заседания, по време на които са разпитани свидетели и вещи лица. Сериозно забавяне предизвика и изготвянето на комплексната експертиза, която трябва да изясни обстоятелствата около катастрофата.

"Няма да позволя истината за смъртта на Сияна да бъде погребана заедно с нея"

В понеделник Николай Попов отправи емоционален призив към гражданите да се съберат пред Съдебната палата в Плевен. Бащата на Сияна изрази сериозно възмущение от развитието на процеса и отправи обвинения към определени вещи лица, които според него се опитват да провалят делото и да го върнат в начална фаза.

"Много е важно утре да сме много хора пред съда в Плевен!", написа Попов в социалните мрежи. Той настоя за обществена подкрепа и обяви категорично: "Няма да позволя истината за смъртта на Сияна да бъде погребана заедно с нея!"

Бащата отправи и призив, който излезе извън рамките на личната му трагедия. "Моля ви, бъдете там! Не само заради Сияна, а заради всички наши деца!", заяви той.

В предишно интервю пред БНР Николай Попов изрази и съмнения относно изготвянето на експертизите. "Не мога да бъда доволен, когато едно дело за смърт на дете се точи досега година и половина и това е бърз срок за нашата съдебна система. Не мога да бъда доволен, когато се налага мярка за неотклонение, защото това не е присъда", каза той.

Забавени експертизи и глоба за вещо лице

При предишното заседание на 11 септември стана ясно, че ключовата автотехническа експертиза е изготвена, но все още не е окончателно окомплектована. Съдът наложи глоба от 500 евро на лекаря, участващ като вещо лице, заради забавените заключения и три последователни неявявания.

Тогава Николай Попов реагира остро и на поредното искане на защитата на подсъдимия Георги Александров за по-лека мярка за неотклонение.

"Смятам, че това граничи с цинизъм. Този човек нито веднъж не се извини, нито веднъж не пожела да поеме каквато и да е отговорност за случилото", заяви бащата пред Нова телевизия.

Окръжният съд в Плевен отхвърли искането за освобождаване на Александров. Подсъдимият остава в ареста, след като няколко пъти е настоявал мярката му да бъде променена.

Катастрофата край Телиш

Делото е за тежката катастрофа от 31 март 2025 г. на пътя Бяла-Ботевград край село Телиш. При сблъсъка между тежкотоварен автомобил и лека кола загина 12-годишната Сияна, а нейният дядо пострада тежко.

Подсъдим е шофьорът на камиона Георги Александров. Според обвинението той е управлявал товарната композиция с около 83 км/ч при разрешени 70 км/ч за съответния участък.

Трагедията предизвика масови протести и искания за промени в пътната безопасност. Бащата на момичето Николай Попов продължава да настоява за справедлив процес и за промени в работата на вещите лица, чиито експертизи имат решаващо значение при делата за тежки пътнотранспортни произшествия.