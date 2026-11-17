Стотици хора преодоляха страха и излязоха по улиците на Драгоман, за да поискат справедливост за 18-годишната Милена, загинала при удар от автомобил, управляван от граничен полицай след употреба на алкохол. На мястото на трагедията се събраха жители на Драгоман, Сливница, Алдомировци и съседните населени места, обединени от скръбта и гнева срещу безнаказаността по пътищата. По време на бдението прозвучаха тежки думи за страха в малките градове, съмнения за зависимости и недоверие към правосъдието. Хората настояха за справедлив съдебен процес и поемане на отговорност за отнетия живот на момичето, което дори не е успяло да завърши училище.

Стотици загърбиха страха и излязоха на улицата

Бдението в понеделник вечерта премина в тишина и скръб, но посланията на събралите се бяха категорични. Хората поискаха случаят да бъде разследван докрай, а обвиняемият да понесе предвидената от закона отговорност. Според репортаж на бТВ присъствието на толкова много жители е било изненадващо дори за организаторите, които описват Драгоман като малък град, в който хората се познават, но често се страхуват да говорят открито.

"Не очаквахме толкова много хора да се съберат в Драгоман, защото, честно казвам, това е едно малко градче от селски тип, в което всички хора се познават, има много зависимости, има много страх. Повтарям, много страх има в хората в Драгоман. И това, че толкова много хора дойдоха тук, загърбили вече страховете си, това говори достатъчно добре", заяви участник в бдението.

Сред събралите се беше и Десислав Григоров, който говори за болката от загубата и необходимостта от справедливост. "Посланието, което снощи хората, които се събрахме тук, искахме да отправим, е да отдадем почит към живота на това дете, защото то е на 18 години и още не е завършило училище. Това си е на практика едно дете. Посланието, което искаме, е справедливост и виновникът да получи заслуженото си", заяви той.

Всеки ден погребваме децата си и бъдещето си

Особено силни бяха думите на хората, които свързаха трагедията с поредицата тежки катастрофи, причинени от шофьори след употреба на алкохол и наркотици. Част от присъстващите определиха случилото се като убийство на пътя и настояха за реални наказания.

"Всеки ден погребваме децата си и бъдещето си. Всеки ден пияни, дрогирани шофьори продължават да се движат безнаказано по нашите пътища. Постоянно освобождавани от съда, с намалявани присъди, с променени експертизи от удобни вещи лица. Всички виждаме какво се случва и очевидно те се чувстват безнаказани", заяви един от участниците.

Десислав Григоров отправи призив не само към водачите, но и към хората около тях. "Дори да сте употребили съвсем малко количество алкохол, не сядайте зад волана. Изобщо желаем това нещо да се спре", подчерта той. След това се обърна към близките и приятелите на шофьорите, които употребяват алкохол, с въпроса къде са били хората около 26-годишния полицай, за да го спрат да се качи в автомобила.

Връзките на обвиняемия с Гранична полиция породиха въпроси

По време на бдението бяха повдигнати и въпроси за семейните връзки на задържания граничен полицай Емил Георгиев. По информация на бТВ, получена от два независими източника, доведеният му баща е бивш ръководител на Граничното полицейско управление в Калотина. Заведението, в което са били Милена и полицаят преди трагедията, е собственост на майката на обвиняемия и се намира на метри от мястото на катастрофата.

Един от присъстващите на бдението отправи обвинения, че бащата е съдействал за назначаването на сина си, въпреки твърдения за предишни проблеми с алкохол и наркотици. Въпросът за евентуални зависимости и влиянието им върху бъдещия съдебен процес също беше поставен от събралите се.

Десислав Григоров свърза тези опасения с недоверието към институциите. "Примерите за липсата на реални и справедливи процеси в България в последните 37 години вървят лавинообразно надолу. Така че, честно казано, от това се поражда големият песимизъм не само на хората тук в Драгоман, а и на хората като цяло в България за липсата на какъвто и да е справедлив процес и получаване на справедливо наказание", заяви той.

"След една седмица вас няма да ви има"

Особено болезнен се оказа въпросът какво ще се случи, когато медийното внимание към трагедията намалее. Григоров разказа за страха, който според него кара жителите на малките населени места да мълчат дори когато са свидетели на несправедливост.

"Всички са се скрили в своите черупки, затворили са се и просто ги е страх, защото няма гласност на нещата. Да, защото вие и всички други телевизии сега сте тук, снощи бяхте тук, но след една седмица вас няма да ви има. И тогава хората към кого да се обърнат? Към никого. Няма към кого да се обърнат за най-малкото нещо, което имат като някакъв свой ежедневен проблем", заяви той.

По време на бдението беше припомнен и друг трагичен случай с дете, загинало при катастрофа преди около 20 години. "Какво правим? Докъде я докарахме? Къде стигнахме, бе, хора? Осъзнайте се!", призова Григоров.

Полицаят е обвинен, прокуратурата ще иска постоянен арест

Междувременно разследването на катастрофата продължава под ръководството на Окръжната прокуратура в София. Инцидентът е станал около 4:05 часа сутринта на 15 ноември, когато автомобил "Мерцедес", управляван от 26-годишния граничен полицай Емил Георгиев, блъснал 18-годишната Милена. Момичето е откарано в столична болница с тежки наранявания, където по-късно е починало.

Проверката на място е установила 1,63 промила алкохол в издишания въздух на водача. По данни на прокуратурата той е привлечен като обвиняем за причиняване на смърт при управление на моторно превозно средство след употреба на алкохол и е задържан за срок до 72 часа.

Разследващите са иззели записи от камери за видеонаблюдение, разпитали са свидетели и са назначили съдебномедицинска и съдебнохимически експертизи. Прокуратурата подготвя искане до съда за налагане на най-тежката мярка за неотклонение - задържане под стража.

Хората в Драгоман обявиха, че ще продължат да настояват за справедливост и за реална отговорност за смъртта на Милена.