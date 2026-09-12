Майка с трогващ разказ, след като такси отнесе нея и детето й
Шофьорът е установен и санкциониран с акт
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Шофьорът е установен и санкциониран с акт
Само няколко журналисти са успели да влязат в залата, после ги извели навън
Шофьор удари малчуган на пътя в Петрич, но веднага го качи в колата си и го транспортира в Центъра за спешна медицинска помощ в южния град. Медиците у...
Голямата звезда на френския волейбол Ървин Нгапет се забърка в престъпление. Това се случи в Италия, където тъмнокожият волейболист играе за местния М...
Водач на лек автомобил удари дете на улицата, но веднага го качи в колата си и го транспортира до болницата. Пътният инцидент станал към 18:45 часа в...
Кърджали. 8-годишна е била блъсната от неправоспособен 15-годишен мотопедист. Инцидентът е станал на ул."Климент Охридски" в Кърджали навръх 24 май, о...
Сливен. 25-годишна жена е ранена на пешеходна пътека в Сливен. Тя е пострадала след удар между БМВ и Мерцедес, съобщиха от полицията. Пострадалата е...