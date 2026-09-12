Всичко за Милена

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Милена отслабва с бокс

Милена отслабва с бокс

"Ето с кои хора съм до обяд", написа Милена Славова във фото със своите треньори и публикува снимката си във фейсбук. Тя редовно посещава уроци по бок...

12 ноември | 2:00
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Милена издирва свеж рок

Милена издирва свеж рок

Милена отново ще дирижира продуцирания от нея национален фестивал за авторска песен "Силата на рока". От 18 до 20 септември на сцената в бар Rock IT щ...

10 септември | 16:30
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Фен загаси фас в Милена

Фен загаси фас в Милена

Направил го, без да иска, преди време друг едва не й откъснал ухото Милена Славова пострада от фенска любов, и то не за първи път. По време на "Миндя...

31 август | 18:20
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Ключ под елхата за Стохата

Ключ под елхата за Стохата

Дават му жилище до дни, Милена иска да го върне на сцената с рок концерт Оставеният без покрив от имотната мафия пернишки рокаджия Стоян Стоянов-Стох...

23 декември | 21:30
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