Пълен абсурд! Иде сняг
Температурите са с до 16 градуса под нормата, а Черни връх, Рила и Пирин побеляват насред лятото
Следете всички новини, анализи и коментари за Драгоман. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Температурите са с до 16 градуса под нормата, а Черни връх, Рила и Пирин побеляват насред лятото
Как Цацаровци тихо се превръща в новото бягство от града
Дъжд и гръмотевици в района на Драгоман
Земетресението е регистрирано в 8:35 часа
В София е -9, снегът спира следобед
29 годишен мъж почина след трудова злополука
Става въпрос за Драгоман - Сливница
Това съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктира"
Според кмета Андрей Иванов една трета от територията на блатото е унищожена
Двама мотористи загинаха на място след сблъсък на мотор с лека кола тази сутрин около 5.30 ч. близо до Драгоман. В автомобила са се возили двама турс...
Магазините са собственост на майката на кандидата на ГЕРБ за кмет на Драгоман Андрей Иванов Два дни преди балотожа за местни избори бяха разбити...
Овладян е пожарът край Драгоман, като гасенето на огъня продължава и във вторник сутрин. Предстои стихията да бъде изгасена в труднодостъпен регион с...
Пожар е лумнал в района на Драгоман. Екипаж с вертолет Ми-17 от авиобаза Крумово е изпратен на място, за да помогне в овладяването на огнената стихия,...
Днес Община Драгоман трябва да изпълни заповедта на кмета и да опразни принудително сградата на местното читалище. Служителите на културната институци...
Организирана престъпна група, извършвала множество престъпления против собствеността и действаща на територията на Драгоман, е била разбита полицията...
Сърбин с български паспорт и българка са починали на място
Драгоман. "Ако ГЕРБ е на власт, с пари от бюджета ще бъдат гарантирани безлихвени заеми за саниране на жилищата или къщи." Това обяви по време на срещ...