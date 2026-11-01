Полицията започна масови проверки, автомобили ще бъдат спирани от движение

Масови полицейски проверки започват от днес, 1 ноември, в цялата страна, като нарушителите са заплашени от глоби, а технически неизправните автомобили могат да бъдат временно спирани от движение. Министерството на вътрешните работи дава началото на традиционната специализирана операция „Зима“, чиято цел е да намали катастрофите и жертвите по пътищата през студените месеци.

Екипите на „Пътна полиция“ ще проверяват дали автомобилите са подготвени за зимни условия, като особено внимание ще се обръща на гумите, осветителните системи и оборудването за добра видимост. Засилен контрол ще има и върху пешеходците, особено при пресичане и движение в тъмната част на денонощието.

Гуми, фарове и чистачки под строг контрол

Една от основните задачи на акция „Зима“ е да установи дали автомобилите са технически подготвени за по-трудните условия през есенно-зимния сезон. Униформените ще следят за изправността на осветителните системи, състоянието на чистачките и устройствата за измиване на стъклата, както и за качеството на гумите.

От МВР припомнят изискването автомобилите да бъдат оборудвани с гуми, предназначени за зимни условия, или с такива, чиято дълбочина на протектора е не по-малка от 4 милиметра. Състоянието на гумите е особено важно при мокри, заледени и заснежени пътни настилки, когато сцеплението намалява и рискът от загуба на контрол върху автомобила се увеличава.

Особено внимание ще бъде отделено и на системите, осигуряващи добра видимост. Неизправните фарове и чистачки могат да създадат сериозна опасност при дъжд, мъгла и намалена естествена светлина.

Глоби за нарушителите, неизправните коли може да бъдат спрени

Полицейската операция няма да се ограничи само до предупреждения към шофьорите. За установените нарушения са предвидени санкции, а при сериозни технически неизправности автомобилите могат временно да бъдат спирани от движение.

Това означава, че водачите трябва да обърнат внимание не само на гумите, но и на цялостното техническо състояние на превозните средства. Осветлението, чистачките и системите за почистване на стъклата са сред основните елементи, които ще бъдат проверявани от служителите на „Пътна полиция“.

От МВР подчертават, че специализираната операция има преди всичко превантивен характер. Нейната основна цел е навременното установяване на опасности, които могат да доведат до тежки пътнотранспортни произшествия.

Полицията затяга контрола и върху пешеходците

Засилените проверки няма да засегнат единствено водачите на автомобили. Пешеходците също попадат във фокуса на акция „Зима“, тъй като са сред най-уязвимите участници в движението през студените месеци.

Униформените ще следят дали пешеходците пресичат на обозначените за това места и дали шофьорите им осигуряват необходимото предимство на пешеходните пътеки. Особено внимание ще се обръща на поведението при ограничена видимост, когато дъждът, мъглата и ранното стъмване увеличават опасността от инциденти.

Контролът ще обхване и пешеходците, които се движат извън населените места в тъмната част на денонощието. Полицаите ще проверяват за наличието на светлоотразителни елементи по облеклото, които правят хората по-забележими за приближаващите автомобили.

МВР предупреждава за опасностите през студените месеци

Началото на операцията съвпада с периода, в който условията за движение постепенно се влошават заради валежите, мъглите и по-ниските температури. Мокрите настилки, намалената видимост и по-ранното настъпване на тъмнината изискват по-голямо внимание както от шофьорите, така и от пешеходците.

От МВР призовават всички участници в движението да се съобразяват с пътната обстановка, да проявяват взаимна толерантност и да избягват рисковото поведение. Основната задача на акция „Зима“ остава предотвратяването на пътнотранспортни произшествия и опазването на човешкия живот.