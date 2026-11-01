Рожден ден днес има Елена Петрова

Рожден ден днес празнува една от най-популярните и обичани български актриси в киното, телевизията и театъра Елена Петрова. Родена е на 1 ноември 1975 г. в София. Завършва театралния клас „4 х С“ при режисьора Николай Георгиев, след което учи синтетично сценично изкуство в Пловдивския университет.

Пробивът си в киното прави още в младежка възраст с участието си във филмите „Граница“ (1994) и новата адаптация на „Козият рог“ (1994), където изпълнява главната роля на Мария. Превъплъщението ѝ носи международно признание и Награда за женска роля от филмовия фестивал в Москва. През годините участва в редица други популярни продукции.

Големият ѝ телевизионен успех идва с ролята на Боряна Касабова в хитовия сериал „Стъклен дом“ (2010–2012), който затвърждава статута ѝ на звезда от национален мащаб.

На театралната сцена Елена Петрова има редица забележителни роли в Народен театър „Иван Вазов“ и театър „Мелпомена“.

Освен с актьорската си кариера, тя е известна и с обществената си ангажираност като дългогодишен Посланик на добра воля на УНИЦЕФ в България.

Днес празнуват още:

Анна Заркова, журналистка

Енджи Касабие, диетоложка

Проф. д-р Иван Костов, изп. директор на „Майчин дом“

Проф. Мариела Гемишева, моден дизайнер