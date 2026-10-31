Масова смърт! Последиците от войната в Черно море

Черно море губи делфини и морски свине с тревожни темпове, а войната в Украйна, замърсяването и риболовните мрежи поставят оцеляването им под сериозен риск. Само през летния сезон на 2026 г. екоинспекциите в Бургас и Варна са получили над 200 сигнала за мъртви китоподобни. Нов доклад на „Грийнпийс“ – България предупреждава, че случаите на масова смъртност зачестяват и са необходими спешни мерки за опазване на морските бозайници.

Документът е публикуван по повод Международния ден на Черно море, който отбелязваме днес, 31 октомври. Негов автор е морският биолог Павел Голдин от Института по зоология към Националната академия на науките на Украйна и организацията BioEcoLinks.

В Черно море живеят три вида китоподобни - обикновен делфин, афала и морска свиня, известна още като муткур. И трите са класифицирани като уязвими или застрашени от Международния съюз за опазване на природата.

Една от най-тревожните констатации засяга риболовните мрежи. Според научно изследване, цитирано в доклада, към 2019 г. най-малко 11 800 морски свине годишно попадат случайно в тях. Това представлява над 4% от общата популация на вида в Черно море. Други оценки допускат до 20 хиляди загинали животни в отделни години.

Проблемът не подминава българското крайбрежие. През март тази година край Шабла и Дуранкулак бяха открити девет мъртви китоподобни и над 300 морски птици. Последвалите експертизи на част от животните установиха удавяне, а при морските бозайници бяха открити следи от риболовни мрежи. Министерството на околната среда и водите изпрати материалите на прокуратурата.

Според данни на МОСВ към 28 юли РИОСВ – Бургас е получила 97 сигнала за мъртви китоподобни от началото на летния сезон, а РИОСВ – Варна - 112. Експертите отчитат увеличение спрямо същия период на предходната година.

Допълнителен натиск оказват военните действия в Черно море. Докладът посочва необичайно повишена смъртност през 2022 и 2023 г., както и нови случаи през 2025 г. след нефтения разлив в Керченския пролив. През 2026 г. е регистрирана поредна вълна на масово измиране.

Изследователите подчертават, че причините за всеки отделен случай трябва да се установяват чрез научни изследвания. Не всички загинали животни са жертви на военни действия, а установяването на точната причина често се затруднява от напредналото разлагане на телата.

„Черно море е дом на множество ценни видове. Новите заплахи като атаки срещу кораби, експлозии, риск от замърсяване при добив на нефт и газ оказват допълнителен натиск върху една морска екосистема, която вече е в опасност“, коментира Мартин Томов, координатор на кампанията „Живо Черно море без нефт и газ“ в „Грийнпийс“ – България.

Освен нефтените разливи и риболовните мрежи, сериозна опасност представлява подводният шум. Експлозиите и силните звукови импулси могат да причинят тежки увреждания на животните, а продължителният шум от морската инфраструктура и проучванията за нефт и газ нарушава естественото им поведение.

От природозащитната организация настояват за разширяване на защитените морски зони, ограничаване на случайния прилов, наблюдение на подводния шум и замърсяването, както и за разминиране на морското дъно.

Грийнпийс“ вече е извършила мониторинг на китоподобните във водите на Южното Черноморие. Резултатите от проучването се очаква да бъдат представени в началото на 2027 г.

От МОСВ призовават гражданите, рибарите и водолазите да подават своевременно сигнали при откриване на мъртви или бедстващи делфини и морски свине. Бързата реакция позволява на специалистите да вземат проби и да установят причините за смъртта, преди телата да се разложат.

Източник: "Флагман"



