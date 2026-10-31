7 вагона с амониева селитра дерайлираха край Русе. 20 кг се разпиляха (ВИДЕО)

Седем товарни вагона, превозващи амониева селитра, са дерайлирали в района на Локомотивния и вагонен завод (ЛВЗ) в Русе. При инцидента част от товара се е разпилял, съобщи регионалният говорител на МВР в крайдунавския град Даниела Малчева, цитирана от БТА.

При огледа на мястото са открити два участъка с разпиляно бяло гранулирано вещество. Общото му тегло е около 20 килограма.

Кадри от мястото на инцидента публикува регионалният сайт rusemedia.bg:

Полицейски служители са взели проби както от разпиляното вещество, така и от почвата в непосредствена близост до него. Материалите ще бъдат изследвани, за да се установи съставът на веществото и да се изяснят обстоятелствата около инцидента.

На място е изпратена дежурна оперативна група на полицията, която извършва оглед и събира данни за документиране на случилото се.

По случая е образувано досъдебно производство по описа на Второ районно управление – Русе, съобщи още Малчева.

Към момента няма информация за причините за дерайлирането, както и за нанесени материални щети извън разпиления товар. Очаква се разследването да установи при какви обстоятелства са дерайлирали вагоните.