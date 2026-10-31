Адвокатът на Милен Цветков каза истината за убиеца

Протест се проведе преди дни в София срещу условното предсрочно освобождаване на Кристиан Николов, изтърпяващ наказание за смъртта на журналиста Милен Цветков. Софийският градски съд (СГС) постанови неговото освобождаване, въпреки че прокуратурата и администрацията на затвора изразиха становище, че той все още не се е поправил.

Защитникът на семейството на Милен Цветков – адвокат Менко Менков, поясни пред Нова тв, че Николов все още се намира в затвора, тъй като съдебното определение не е влязло в законна сила. То е обжалвано от държавното обвинение, което е страна в това производство, и се изчаква окончателното произнасяне на Софийския апелативен съд (САС), за което няма законово фиксиран срок.

„Съдията, който е постановил решението на първа инстанция, се ползва с изключително добра репутация“, допълни адвокат Менков.

Той разясни и правните механизми, по които се стига до предсрочно освобождаване на лишен от свобода. „Първата задължителна предпоставка, тъй като в този казус лицето не е рецидивист, е да е изтърпяло не по-малко от половината от наложеното наказание. Присъдата му е 9 години лишаване от свобода, а според документите той вече е изтърпял 5 години и 7 месеца. Поради това първото кумулативно условие е изпълнено“, обясни адвокат Менков.

„Втората предпоставка е изцяло въпрос на преценка от страна на съдебния състав. Магистратите не са длъжни по закон да се съобразят нито със становището на затворническата администрация, нито с това на прокуратурата“, посочи защитникът.

Адвокат Менков подчерта, че в рамките на това специфично производство казусът не се преразглежда по същество. „Наказанието по закон не може да бъде налагано с цел отмъщение, затова и на никой осъден не може да бъде отнето априори правото да поиска условно освобождаване. Дали обаче доказателствата сочат неговото поправяне, е въпрос на преценка по вътрешно убеждение на съдебния състав, който разглежда молбата“, заключи той.