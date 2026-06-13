Стефан Цветков: Цвети може да победи всеки
Имаме уникален шанс да имаме двама големи посланици пред света като Григор и Пиронкова, категоричен е президентът на БФТ
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Имаме уникален шанс да имаме двама големи посланици пред света като Григор и Пиронкова, категоричен е президентът на БФТ
За създаването на специализиран орган, който да проверява дали имуществото на политиците отговаря на декларираното се обяви новият шеф на Сметната пал...