Нощен сблъсък край Одрин: 10 българи ранени в автобус за Истанбул

Десет български туристи са пострадали при тежка катастрофа край Одрин в ранните часове на събота, 31 октомври. Автобусът, с който пътували от Русе за Истанбул, се ударил отзад в движещ се пред него тир, съобщава БГНЕС, позовавайки се на турски медии.

Инцидентът е станал около 1:30 часа на шестия километър от пътя Капъкуле – Одрин, близо до село Йеникадън.

В автобуса с българска регистрация пътували 51 туристи и двама шофьори. При все още неизяснени обстоятелства превозното средство се блъснало в камион с турска регистрация.

След подадения сигнал към мястото на произшествието незабавно били изпратени полицейски патрули, жандармерия и медицински екипи.

При първоначалните прегледи е установено, че десетима от пътниците са ранени. Те са транспортирани с линейки до болницата на Медицинския факултет на Тракийския университет и държавната болница „Султан Мурад I“ в Одрин, където са настанени за лечение.

Към момента няма официална информация за тежестта на нараняванията.

Турските власти разследват причините за катастрофата.