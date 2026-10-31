Рожден ден днес има Стефан Китанов

Рожден ден днес празнува един от най-влиятелните български кинопродуценти, културни мениджъри и основател на международния филмов фестивал „София Филм Фест“ Стефан Китанов. Роден е на 31 октомври 1961 г. в София. Завършва „Финанси и кредит“ във ВИИ „Карл Маркс“ (днес УНСС) и „Кинознание“ в НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“. По-късно специализира арт мениджмънт в университета „Де Монтфорт“ в Лестър, Великобритания.

В периода 1992–1999 г. е директор на „Дома на киното“ в София, а през 1997 г. поставя началото на „София Филм Фест“, който под негово ръководство се превръща в най-мащабното киносъбитие в България и региона. Като продуцент и копродуцент Китанов участва в реализацията на десетки успешни български и европейски филми.

Той е бил представител на България в управителния борд на фондовата организация „Евроимаж“ към Съвета на Европа и член на Европейската филмова академия (ЕФА). Включван е многократно в журита на водещи световни фестивали (Венеция, Кан, Карлови Вари).

През 2012 г. получава наградата на Europa Cinemas за „Мениджър на годината“, а през 2023 г. е удостоен със званието Почетен член на Ордена на Британската империя за приноса си към културните връзки между Великобритания и България.

Днес празнуват още:

Тодор Стоянов, посланик на България в Испания

Васил Живков, режисьор и сценарист

Димитър Данчев, политик

Мариана Маринова, тв водеща и модел, лауреат на конкурса „Мисис България Глоуб 2007“

Светлана Янчева, актриса

Д-р Надежда Митева, началник Отделение по медицинска онкология в МБАЛ „Сердикамед“