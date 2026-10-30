Голяма промяна в автомобила. Нова аптечка

Голяма промяна засяга всеки шофьор у нас. Съдържанието на задължителната автомобилна аптечка ще бъде актуализирано. Българският Червен кръст работи по промяната заедно с Министерството на здравеопазването и очаква тя да се случи до края на годината. Това съобщиха от организацията на брифинга за старта на акция „Зима“.

Целта е българската аптечка да стане съизмерима с изискванията в съседните и в други европейски държави. Това ще спести проблеми на шофьорите, които пътуват с автомобил в чужбина.

Какво предлага Червеният кръст

Сред предложенията на организацията са в аптечката да влязат топлоизолиращо фолио и истински турникет - на мястото на използваните в момента маркучи.

Още преди официалната промяна от БЧК препоръчват на шофьорите да носят топлоизолиращо фолио през зимата.

„Най-важното за зимата е да го имате, независимо дали в момента се изисква, или не“, посочиха от организацията.

Защо фолио

Причината е времето, което изминава между настъпването на инцидента и пристигането на линейката.

Пострадал, който е в безсъзнание и лежи на студено, губи телесна топлина бързо. Термофолиото заема минимално място в аптечката, но помага да се запази телесната температура и да се предотврати хипотермия, докато пристигне екипът на спешна помощ.

Поддържането на телесната температура е важно за запазването на жизнените показатели на пострадалия, обясниха от Българския Червен кръст.

И предупреждение за алкохола

Вторият акцент на Българския Червен кръст за зимния сезон е свързан с шофирането след употреба на алкохол.

От организацията предупреждават, че усещането за затопляне след употреба на алкохол е подвеждащо. Алкохолът разширява кръвоносните съдове в кожата и създава чувство за топлина, но всъщност така тялото губи топлина по-бързо. Затова излагането на студ след употреба на алкохол увеличава риска от хипотермия.

Инструкция за първа помощ във всяка аптечка

Червеният кръст предлага във всяка автомобилна аптечка да има и кратка инструкция за оказване на първа помощ.

„Един шофьор е шофьор не една, две, три, пет години. Той може да бъде и 30 години шофьор, и повече. Не може нещо, което си научил сега, да ти остане в главата след 30 години“, посочиха от организацията.

Идеята на краткия текст в аптечката е да подсети участниците в пътен инцидент какво да направят и как да го направят.

„Паниката е нещо много опасно. Трябва да сме адекватни, знаещи, можещи и да реагираме навреме“, допълниха от БЧК.

Според организацията случайните минувачи и останалите участници в движението, които се окажат на мястото на инцидент, са огромен потенциал за спасяване на човешки живот и здраве.