Два циклона удрят България! Един град ще е под вода

Няколко поредни обновления на европейския модел ECMWF и американския глобален модел GFS очертават потенциално опасна метеорологична обстановка над България в следващите дни. Според последните прогнози до 4 ноември страната ни може да бъде засегната от значителни валежи, като на места съществува повишен риск от локални наводнения, пише "Метео Балканс".

Основната причина за очакваното влошаване на времето е преминаването на два последователни циклона през Балканския полуостров. Тяхното развитие и траектория ще определят не само интензивността, но и пространственото разпределение на валежите над страната.

Европейският модел ECMWF продължава да прогнозира съществени количества валежи в голяма част от България. Последното обновление на глобалния модел GFS също показва потенциал за обилни дъждове, като особено внимание заслужава районът на Варна, където изчислените количества на места надхвърлят 100 л/кв.м за разглеждания период.

Това е съществено количество валеж, което при неблагоприятно стечение на обстоятелствата може да доведе до локални наводнения, особено в урбанизирани територии, ниски участъци и райони с проблемно оттичане на водите.

Не бива да се подценява и Южното Черноморие. Очакваният североизточен пренос създава предпоставки за значителни валежи и по тази част от крайбрежието, дори ако някои от настоящите моделни сценарии не показват толкова високи количества.

Потенциал за съществени валежи се очертава още в части от Северозападна България и Южна България.

Интерес представляват и последните прогнози на регионалните числени модели, сред които ICON u 4x4. Сравнението между различните моделни сценарии е важно, тъй като позволява да се оцени доколко сигналът за значителни валежи е устойчив.

На този етап все още не може да се посочи с достатъчна точност къде ще паднат най-големите количества дъжд.

Точното разпределение на валежите ще зависи до голяма степен от траекторията и позиционирането на циклоналните центрове, както и от развитието на валежните системи около тях. Дори сравнително малки промени в движението на циклоните могат да доведат до съществени разлики в прогнозните количества за отделни райони.

При очакваните валежи е необходимо да се следи внимателно развитието на обстановката. Не можем категорично да заявим, че в определен район ще има наводнение, а в друг няма да има. Това би било прибързано заключение на този етап от прогнозния период.

Все пак сигналът от няколко независими числени модела за значителни валежи заслужава внимание. Особено уязвими могат да бъдат районите, в които валежите се задържат по-продължително, както и местата с вече повишена почвена влажност и ограничен капацитет на отводнителната инфраструктура.